Польша «не должна платить ни единого злотого»: министр юстиции отреагировал на штрафы Суда ЕС

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что страна "не может и не должна платить ни одного злотого" штрафов, присужденных Судом ЕС из-за игнорирования решений по шахте в Туруве и по Дисциплинарной палате Верховного суда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Onet.

Збигнев Зебро сказал, что Польша "не может подчиниться беззаконию".

"Будь то дело о незаконных штрафах из-за Турува (...), или штраф в споре по судебной системе, Польша не может и не должна платить ни одного злотого", - заявил Зебро, добавив, что как министр юстиции будет добиваться такого разрешения ситуации.

Накануне заместитель Зебро Себастиан Калета назвал решение суда ЕС "узурпацией и шантажом".

Напомним, 27 октября Суд ЕС (Court of Justice of European Union) наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евро в день за то, что она не выполнила июльское решение и не приостановила действие положений о своей Дисциплинарной палате Верховного суда.

В сентябре суд по требованию Чехии обязал правительство Польши выплачивать 500 тысяч евро ежедневно за невыполнение приказа о немедленном прекращении добычи угля на шахте Турув.