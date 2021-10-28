Пентагон подтвердил испытания гиперзвуковой ракеты в КНР

Министерство обороны США подтвердило испытание гиперзвуковой ракеты в Китае, проведенное в августе. Речь идет о "весьма значительном событии в деле испытания гиперзвуковых систем оружия", заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью телевидению Bloomberg в среду, 27 октября. Он отметил, что этот тест вызывает очень большую обеспокоенность.

Милли сравнил испытания в КНР с шоком, который испытал Запад в 1957 году, когда Советский Союз абсолютно неожиданно для него запустил искусственный спутник Земли, совершивший успешный орбитальный полет. Это событие спровоцировало резкое усиление соперничества между США и СССР в космосе и в сфере разработки вооружений.

Марк Милли сказал, что он не уверен, можно ли сравнить китайский тест с запуском советского спутника в полной мере, но указал, что оба события по значимости очень близки. "Это очень важное технологическое событие, за которым США следят с полным вниманием", - сказал генерал.

Китай отрицал испытание гиперзвуковой ракеты

До сих пор администрация и армия США не подтверждали факта проведения испытаний гиперзвуковой ракеты в Китае. Постпред США по вопросам разоружения Роберт Вуд в начале прошлой недели лишь в самом общем плане выразил серьезную обеспокоенность США успехами Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия.

Ранее лондонская газета The Financial Times, ссылаясь на источники в разведке, сообщила, что в августе Китай протестировал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерные боеголовки, которая на низкой орбите облетела Землю со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, но промахнулась мимо цели на 30 километров. Пекин опроверг эту информацию, заявив, что Китай всего лишь провел рутинный тест "космической техники многоразового использования".

КНР еще в 2019 году представила гиперзвуковую ракету средней дальности DF-17. Эта ракета имеет дальность почти в две тысячи километров. The Financial Times, однако, отметила, что в августе Пекин протестировал другую модель с гораздо большей дальностью полета.