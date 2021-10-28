Армия Судана отстранила дипломатов, поддержавших демонстрантов

После военного путча в Судане, в результате которого было свергнуто гражданское правительство, армейское командование отстранило от исполнения обязанностей шестерых послов, в том числе посла страны в ЕС. Об этом сообщают местные СМИ в четверг, 28 октября.

По данным суданского государственного телевидения и телеканала Al Arabiya, со своих должностей были сняты, наряду с дипломатическим представителем Судана в ЕС, послы в США, Китае, Франции и Катаре, а также глава суданской миссии в Женеве.

Ряд суданских дипломатов осудили военный переворот и выразили солидарность с демонстрантами, пытающимися оказать сопротивление военным. " Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность и полную поддержку борьбе суданского народа за свободу, мир и справедливость, а также процесс перехода к созданию постоянной демократической системы в стране", - говорится в совместном заявлении послов Судана в Бельгии, Франции, Швейцарии, Китае, ЮАР, Катаре, Кувейте и ОАЭ, опубликованном газетой Sudan Tribune.

Попытка переворота в Судане

На фоне кризиса, накалявшегося на протяжении многих недель, военные в понедельник, 25 октября, захватили власть в Судане. Они ввели в стране чрезвычайное положение. Лидер путчистов генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске правительства и так называемого Суверенного совета, который контролировал процесс демократизации страны и в состав которого входили и военные, и гражданские лица. Он пообещал, что военные будут продолжать процесс перехода страны к демократии до избрания гражданского правительства. Генерал назначил выборы на июль 2023 года.

США и ЕС заявили, что "по-прежнему признают свергнутого премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его кабинет конституционными лидерами переходного правительства". Они потребовали встречи с Хамдуком, которого, как сообщила канцелярия премьера, военные в среду вернули домой под усиленной охраной. В понедельник Хамдук был арестован и увезен в неизвестное место после того, как он отказался подписать заявление в поддержку путчистов.

Протесты против путча

В ответ на действия военных Ассоциация суданских профсоюзов (SPA) призвала народ к всеобщей забастовке и гражданскому неповиновению. В столице Судана десятки тысяч людей начали акции протеста. На улицах Хартума возводятся баррикады. Сообщается о массовых столкновениях военных с протестующими.