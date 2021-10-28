КНР вывела на орбиту военный спутник, предназначенный для борьбы с космическим мусором

Китай успешно выполнил запуск ракеты с военным спутником Шицзянь-21 на борту, по официальным данным предназначенным для проверки «технологии предотвращения образования космического мусора». По данным Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, запуск увенчался «полным успехом».

Как сообщают представители китайского космического ведомства, спутник выведен на намеченную орбиту. При этом не указывается, какая именно орбита имеется в виду. По мнению экспертов, речь идёт о геосинхронной переходной орбите.

Первый этап военно-космической миссии выполнен на фоне глобального движения, призванного снизить количество космического мусора и создать «активные» технологии для борьбы с загрязнением ближайшего космоса. Над соответствующими проектами, например, уже работают Northrop Grumman и стартап Privateer одного из основателей Apple Стива Возняка (Steve Wozniak).

Интерес Китая в этой сфере вполне объясним. В марте один из китайских спутников был разрушен, предположительно - фрагментом старой ракеты. Впрочем, космическая стратегия КНР вызывает вопросы - руководство NASA недавно сообщило, что в мае Китай намеренно позволил большой ракете неконтролируемо упасть на Землю.

Предполагается, что военный характер миссии обеспечит повышенное внимание со стороны международного сообщества. Борьба с космическим мусором всегда предусматривает использование технологий двойного назначения, а какие именно космические объекты считают мусором в КНР - пока достоверно неизвестно.