Финансовые новости
- |
- 28.10.21
- |
- 10:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
КНР вывела на орбиту военный спутник, предназначенный для борьбы с космическим мусором
08:49 28.10.2021 |
Китай успешно выполнил запуск ракеты с военным спутником Шицзянь-21 на борту, по официальным данным предназначенным для проверки «технологии предотвращения образования космического мусора». По данным Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, запуск увенчался «полным успехом».
Как сообщают представители китайского космического ведомства, спутник выведен на намеченную орбиту. При этом не указывается, какая именно орбита имеется в виду. По мнению экспертов, речь идёт о геосинхронной переходной орбите.
Первый этап военно-космической миссии выполнен на фоне глобального движения, призванного снизить количество космического мусора и создать «активные» технологии для борьбы с загрязнением ближайшего космоса. Над соответствующими проектами, например, уже работают Northrop Grumman и стартап Privateer одного из основателей Apple Стива Возняка (Steve Wozniak).
Интерес Китая в этой сфере вполне объясним. В марте один из китайских спутников был разрушен, предположительно - фрагментом старой ракеты. Впрочем, космическая стратегия КНР вызывает вопросы - руководство NASA недавно сообщило, что в мае Китай намеренно позволил большой ракете неконтролируемо упасть на Землю.
Предполагается, что военный характер миссии обеспечит повышенное внимание со стороны международного сообщества. Борьба с космическим мусором всегда предусматривает использование технологий двойного назначения, а какие именно космические объекты считают мусором в КНР - пока достоверно неизвестно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице
ТОП-НОВОСТИ
|Комаровский и Гордон в помощь. Как Ахметов дразнит президента Разумковым
|Турчинов призвал украинцев приобщился к сбору средств на залог для генерала Павловского
|Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 с 4% до 3,5%
|Обострение на Донбассе: Что происходит в Старомарьевке и чего ждать дальше
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕЦБ выбрал 30 участников консультативной группы по цифровому евро
|Армия Судана отстранила дипломатов, поддержавших демонстрантов
|КНР вывела на орбиту военный спутник, предназначенный для борьбы с космическим мусором
|Иран готов возобновить переговоры о ядерной сделке в ноябре
|«Газпром» планирует начать закачку газа в европейские хранилища после 8 ноября
|Спецслужбы Германии обеспокоены ростом числа экстремистов в униформе
Это интересно
|Учёные придумали, как уменьшить размеры оптических квантовых процессоров
|Миллиардер Безос строит орбитальную станцию
|Sony представила Xperia PRO-I — первый в мире смартфон с 1-дюймовым датчиком камеры
|Tesla стала первым автопроизводителем с величиной капитализации более $1 трлн
|Электрокар впервые возглавил рейтинг самых популярных автомобилей в Европе
|НАТО опубликовало первую стратегию в области ИИ
|Facebook подала в суд на украинца, который похитил данные 178 млн пользователей