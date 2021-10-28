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Иран готов возобновить переговоры о ядерной сделке в ноябре
08:05 28.10.2021 |
Иран выразил готовность в следующем месяце вернуться к переговорам с мировыми державами о возобновлении ядерной сделки. "Мы согласны начать переговоры до конца ноября", - написал замглавы МИД Исламской Республики Али Багери в своем аккаунте Twitter в среду, 27 октября, после встречи с посредниками Европейского Союза в Брюсселе
По словам Багери, который также является главным переговорщиком Тегерана, точная дата возобновления переговоров будет объявлена в течение следующей недели.
ЕС и мировые державы изо всех сил пытаются добиться возобновления обсуждений на тему ядерной сделки с Ираном в Вене.
Белый дом настроен скептически
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрации президента США Джо Байдена известно о заявлении Багери, но она ждет подтверждения со стороны европейских чиновников о том, что Иран действительно готов вернуться за стол переговоров.
"Я бы предоставила переговорщикам решать, когда состоится следующий раунд переговоров", - цитирует Псаки агентство AP.
Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли на этой неделе заявил о "серьезной и растущей обеспокоенности" администрации Байдена по поводу отказа Ирана устанавливать дату для возобновления переговоров в Вене.
Ядерная сделка с Ираном
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.
После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.
В апреле в Вене начались переговоры о возвращении к соблюдению условий СВПД. Однако они зашли в тупик после того, как президентом Ирана был избран сторонник жесткой линии в отношениях с Западом Эбрахим Раис.
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