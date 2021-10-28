Иран готов возобновить переговоры о ядерной сделке в ноябре

Иран выразил готовность в следующем месяце вернуться к переговорам с мировыми державами о возобновлении ядерной сделки. "Мы согласны начать переговоры до конца ноября", - написал замглавы МИД Исламской Республики Али Багери в своем аккаунте Twitter в среду, 27 октября, после встречи с посредниками Европейского Союза в Брюсселе

По словам Багери, который также является главным переговорщиком Тегерана, точная дата возобновления переговоров будет объявлена в течение следующей недели.

ЕС и мировые державы изо всех сил пытаются добиться возобновления обсуждений на тему ядерной сделки с Ираном в Вене.

Белый дом настроен скептически

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрации президента США Джо Байдена известно о заявлении Багери, но она ждет подтверждения со стороны европейских чиновников о том, что Иран действительно готов вернуться за стол переговоров.

"Я бы предоставила переговорщикам решать, когда состоится следующий раунд переговоров", - цитирует Псаки агентство AP.

Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли на этой неделе заявил о "серьезной и растущей обеспокоенности" администрации Байдена по поводу отказа Ирана устанавливать дату для возобновления переговоров в Вене.

Ядерная сделка с Ираном

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

В апреле в Вене начались переговоры о возвращении к соблюдению условий СВПД. Однако они зашли в тупик после того, как президентом Ирана был избран сторонник жесткой линии в отношениях с Западом Эбрахим Раис.