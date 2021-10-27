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Польша планирует «радикальное укрепление» армии из-за угрозы Беларуси и России
15:52 27.10.2021 |
Правящая партия Польши "Право и справедливость" представила во вторник план, направленный на "радикальное укрепление" армии на фоне миграционного давления из Беларуси и российской угрозы на Востоке.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства АР.
Законопроект, требующий одобрения парламента и президента, направлен на замену существующего с 1967 года. В то время Польша являлась членом организации Варшавского договора под руководством СССР. С 1999 года Польша стала членом НАТО и регулярно инвестирует в свою оборону не менее 2% своего ВВП.
Глава "Права и справедливости" и вице-премьер Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак представили план увеличения оборонного бюджета и более чем двукратное увеличение размера польской армии - минимум до 250 тысяч солдат и 50 тысяч резервистов.
В то же время изменения не предусматривают возобновления обязательной военной службы.
"Мы исключаем идею о том, что армия должна быть небольшой и хорошо вооруженной. По нашему мнению, армия должна быть большой и хорошо вооруженной", - сказал Качиньский, добавив, что он надеется, что введение новой системы приведет к ситуации, в которой Польша окажется среди сильнейших членов НАТО.
По официальным данным Минобороны, по состоянию на конец 2020 года в польской армии служило более 128 тысяч военных - более 107 тысяч в составе профессиональной армии и 21 тысяч в составе Сил территориальной обороны.
Качиньский также сообщил, что Польша надеется укрепить свои силы, покупая военную технику США, но также будет рассматривать варианты европейского оружия.
Качиньский заявил, что законопроект необходим из-за ухудшения международной ситуации, а также в связи с геополитическим расположением Польши. Он пояснил, что рядом - Россия с "имперскими амбициями", а гибридная война с использованием мигрантов ведется из Беларуси против Польши и других стран Европейского Союза.
"Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, то мы должны действовать в соответствии со старой формулой: хочешь мира - готовься к войне. Или, чтобы не было войны: хочешь мира - строй сильную армию", - подчеркнул Качинский.
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