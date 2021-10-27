Финансовые новости
- |
- 27.10.21
- |
- 16:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Миллион евро в день: Суд ЕС наложил огромный штраф на Польшу из-за судебного спора
15:39 27.10.2021 |
Суд ЕС (Court of Justice of European Union) наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евро в день за то, что в соответствии с судебным решением она не приостановила действие положений относительно своей Дисциплинарной палаты Верховного суда.
Об этом говорится в обнародованном в среду решении суда, с которым ознакомилась "Европейская правда".
"Поскольку Польша не приостановила применение положений национального законодательства, касающихся, в частности, сфер юрисдикции Дисциплинарной палаты Верховного суда, Польша обязана уплачивать Европейской комиссии ежедневный штраф в размере 1 млн евро", - говорится в решении.
В середине июля Суд ЕС постановил, что система дисциплинарной ответственности судей в Польше несовместима с законодательством ЕС. Накануне он принял решение, в котором обязал Польшу немедленно приостановить действие положений полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда.
В решении, вынесенном в среду, вице-президент суда Ларс Бэй Ларсен заявил, что положения о Дисциплинарной палате все еще могут применяться в польской правовой системе.
Штраф будет взиматься с даты вручения Польши взявшее к исполнению правительством решение суда от 14 июля.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда ранее во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.
Европейская комиссия просила Суд ЕС наложить финансовые санкции на Польшу по этому делу в сентябре.
Это еще один финансовый штраф, наложенный Судом ЕС на Польшу. В сентябре суд по требованию Чехии обязал правительство Польши выплачивать 500 тысяч евро ежедневно за невыполнение приказа о немедленном прекращении добычи угля на шахте Турув.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Турчинов призвал украинцев приобщился к сбору средств на залог для генерала Павловского
ТОП-НОВОСТИ
|Обострение на Донбассе: Что происходит в Старомарьевке и чего ждать дальше
|Ольга Балакирева о том, много ли украинцев хотят «жесткой республики» Зеленского
|Подготовка ко второму сроку: Зачем Зеленскому президентско-парламентская форма правления
|Житомир, Лубны, потом везде? Ждать ли газовых бунтов по всей стране
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Спецслужбы Германии обеспокоены ростом числа экстремистов в униформе
|Польша планирует «радикальное укрепление» армии из-за угрозы Беларуси и России
|Миллион евро в день: Суд ЕС наложил огромный штраф на Польшу из-за судебного спора
|Бразильские сенаторы выдвинули обвинения против президента из-за Covid-19
|Эксперт: Не думаю, что «Женевская киберконвенция» скоро появится
|Молдова закупает еще миллион кубометров газа у Нидерландов
Это интересно
|Tesla стала первым автопроизводителем с величиной капитализации более $1 трлн
|Электрокар впервые возглавил рейтинг самых популярных автомобилей в Европе
|НАТО опубликовало первую стратегию в области ИИ
|Facebook подала в суд на украинца, который похитил данные 178 млн пользователей
|Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов
|Французская компания по киберзащите откроет офис в Украине
|Разработчиков соцсети Трампа обвинили в незаконном использовании программного кода