Миллион евро в день: Суд ЕС наложил огромный штраф на Польшу из-за судебного спора

Суд ЕС (Court of Justice of European Union) наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евро в день за то, что в соответствии с судебным решением она не приостановила действие положений относительно своей Дисциплинарной палаты Верховного суда.

Об этом говорится в обнародованном в среду решении суда, с которым ознакомилась "Европейская правда".

"Поскольку Польша не приостановила применение положений национального законодательства, касающихся, в частности, сфер юрисдикции Дисциплинарной палаты Верховного суда, Польша обязана уплачивать Европейской комиссии ежедневный штраф в размере 1 млн евро", - говорится в решении.

В середине июля Суд ЕС постановил, что система дисциплинарной ответственности судей в Польше несовместима с законодательством ЕС. Накануне он принял решение, в котором обязал Польшу немедленно приостановить действие положений полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда.

В решении, вынесенном в среду, вице-президент суда Ларс Бэй Ларсен заявил, что положения о Дисциплинарной палате все еще могут применяться в польской правовой системе.

Штраф будет взиматься с даты вручения Польши взявшее к исполнению правительством решение суда от 14 июля.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда ранее во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.

Европейская комиссия просила Суд ЕС наложить финансовые санкции на Польшу по этому делу в сентябре.

Это еще один финансовый штраф, наложенный Судом ЕС на Польшу. В сентябре суд по требованию Чехии обязал правительство Польши выплачивать 500 тысяч евро ежедневно за невыполнение приказа о немедленном прекращении добычи угля на шахте Турув.