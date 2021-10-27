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Бразильские сенаторы выдвинули обвинения против президента из-за Covid-19
11:28 27.10.2021 |
Комиссия сената Бразилии, которая расследует действия властей в период пандемии коронавируса, во вторник одобрила обвинения против президента страны Жаира Болсонару и других чиновников. Болсонару сенаторы считают причастным к девяти преступлениям, включая преступления против человечности.
Семь из 11 сенаторов, входящих в комиссию, одобрили обвинения в отношении Болсонару. Они считают, что своими действиями президент и правительство ухудшили ситуацию с коронавирусом в стране, где инфекция унесла уже более 600 тысяч жизней.
Лично Болсонару сенаторы рекомендовали обвинить по девяти пунктам, в том числе в шарлатанстве, нарушении санитарных мер, должностных преступлениях и преступлениях против человечности. Всего в списке обвиняемых более 70 человек - действующие и бывшие чиновники, бизнесмены, а также дети Болсонару.
Ожидается, что генпрокурор Бразилии не будет выдвигать обвинений против Болсонару, поскольку является его сторонником.
Сам Болсонару, которого неоднократно обвиняли в безрассудном подходе к пандемии и в том, что он недооценивал опасность вируса, назвал выводы комиссии предвзятыми.
"Они обвиняют меня в геноциде, называют шарлатаном, фальсификатором и уничтожителем. То, что сделали эти ребята, абсурдно", - заявил президент.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии за время пандемии было зарегистрировано почти 22 млн случаев заражения Covid-19, умерли более 606 тысяч человек. По числу жертв коронавируса страна уступает только США.
В отчете сенаторов утверждается, что правительство Болсонару проводило политику, позволяющую коронавирусу распространиться по стране - в надежде добиться коллективного иммунитета.
Помимо преступлений против человечности комиссия сената рекомендовала обвинить его в восьми других нарушениях, включая подстрекательство к преступлению, подделку документов и нарушение социальных прав. Болсонару также обвиняют в нецелевом использовании бюджетных средств и распространении фейковых новостей о пандемии.
В 1300-страничном отчете сенаторы рекомендуют предъявить обвинения двум корпорациям и 77 другим лицам (помимо Болсонару), включая трех взрослых сыновей президента.
"Хаос, который устроило правительство Жаира Болсонару, войдет в историю", - заявил сенатор Ренан Калхейрос, ведущий автор доклада.
Сенатское расследование продолжалось шесть месяцев.
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