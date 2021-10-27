В Германии сделали шаг к сертификации «Северного потока-2»

В процессе сертификации газопровода "Северный поток - 2" в Германии сделан очередной шаг. Во вторник, 26 октября, министерство экономики ФРГ сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок и передало его результаты Федеральному ведомству по сетям (Bundesnetzagentur).

Эксперты Минэкономики пришли к выводу, что сертификация нового газопровода не угрожает безопасности газоснабжения Германии и ЕС, указывается в заявлении. Перед принятием решения ведомство проводило консультации с другими странами - в них участвовали Эстония, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия.

Сертификация "Северного потока - 2"

Теперь предварительное решение в процессе сертификации должен вынести германский сетевой регулятор, получивший заявку 13 сентября, а затем свою позицию по "Северному потоку - 2" предстоит высказать Еврокомиссии. У брюссельских чиновников будет еще два месяца на выработку собственного заключения. Кроме того, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация. После того как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения. Таким образом, процесс сертификации может занять восемь-десять месяцев.

О полном завершении строительства "Северного потока - 2" "Газпром" сообщил 10 сентября. 18 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG, являющаяся дочерним предприятием "Газпрома", проинформировала, что первая нитка трубопровода заполнена газом. "Газпром" рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года. Однако для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.