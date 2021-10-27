Судан: военные заявили, что взяли власть, чтобы не допустить гражданской войны. Протесты в стране продолжаются

Лидер суданского переворота генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что в военные пришли в понедельник к власти, чтобы предотвратить гражданскую войну в стране."Угрозы, свидетелями которых мы стали на прошлой неделе, могли привести страну к гражданской войне", - заявил во вторник на пресс-конференции генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Он добавил, что свергнутый премьер-министр Абдалла Хамдук содержался в доме генерала "для его же безопасности".

"Премьер-министр был у себя дома, но мы опасались, что ему будет причинен вред", - сказал он, объясняя, почему премьер оказался в его доме.

К вечеру агентство Рейтер сообщило, ссылаясь на источники в правительстве, что премьер-министр Хамдук вернулся к себе домой.

Уличные протесты

Протесты в Судане продолжаются второй день. В столице страны Хартуме не работают магазины, телефонная связь нарушена, интернет не работает. Протестующие блокируют дороги и жгут шины. Сообщается, что с момента начала беспорядков погибли не менее 10 человек.Протестующие вышли на улицы Хартума и других городов в понедельник, после того как военные арестовали членов переходного гражданского правительства, в том числе премьер-министра. Акции протеста продолжаются до сих пор.

В результате столкновений демонстрантов с военными с понедельника погибли 10 протестующих, сообщают СМИ. "Мы не уйдем с улиц до тех пор, пока не вернется гражданское правительство и пока не начнется передача власти", - сказал агентству Франс пресс один из демонстрантов.

В понедельник лидер путчистов генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что военные были вынуждены пойти на переворот из-за того, что суданские политики настраивали народ против силовых структур. Во вторник на большой пресс-конференции он повторил эту мысль, добавив, что ситуация приближалась к гражданской войне.

Бурхан сказал, что новое правительство планирует до конца недели сформировать в Судане новые судебные органы и законодательный совет из людей без связей с какой-либо из существующих суданских партий, передает "Аль-Джазира".

Также он пообещал восстановить в стране мобильную связь и отправить военных обратно в казармы после завершения реформ.

Абдаллу Хамдука и большинство членов кабинета министров арестовали на рассвете в понедельник.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что военный переворот - это "предательство мирной революции в Судане". Вашингтон заморозил гуманитарную помощь стране в размере 700 млн долларов.

Переворот в стране осудили также Евросоюз, ООН и Африканский союз, членом которого является Судан. Все они требуют от военных освободить политических лидеров.

Трения между военными и гражданской властью в Судане начались в 2019 году, после свержения Омара аль-Башира, ставшего первым в истории действующим президентом, против которого официально выдвинул обвинения Гаагский суд.

После свержения аль-Башира военные и гражданские власти в стране заключили соглашение и сформировали переходное правительство, которое просуществовало вплоть до минувшего понедельника.

Генерал Бурхан, впрочем, по-прежнему обещает привести страну к демократии - следующие выборы в Судане должны пройти в июле 2023 года.