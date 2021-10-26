ЕС сократил выбросы парниковых газов на 31% за последние 30 лет – доклад

Европейская комиссия представила ряд докладов по вопросам реализации климатических целей, констатировав снижение Евросоюзом выбросов парниковых газов в 2020 году на 31% уровня 1990 года, передает Энергореформа.

Как указано в докладе ЕК, по сравнению с 2019 годом в 2020 году выбросы сократились почти на 10% на фоне последствий пандемии COVID-19.

"Это означает, что ЕС существенно перевыполнил свою цель по сокращению выбросов на 20% к 2020 году по сравнению с 1990 годом в рамках Киотского протокола. Данные за этот год (2020 - ЭР), очевидно, уникальны из-за глобального экономического спада, и лучший анализ долгосрочной траектории (снижения выбросов - ЭР) будет возможен в следующем году", - констатируется в сообщении ЕК.

Еврокомиссия отмечает, что по сравнению с 2019 годом существенно сократились выбросы в секторах, на которые распространяется действие европейской системы торговли выбросами (EU ETS), в частности, выбросы секторов электрогенерации и промышленности снизились на 11,4%, авиация сократила выбросы на 63,5%.

В целом с внедрением EU ETS в 2005 году выбросы соответствующих секторов сократились на 43%. В не относящихся к EU ETS сферах (отдельные отрасли промышленности, транспорт, отопление зданий, агросектор, отходы) фиксируется сокращение выбросов на 16%.

Вместе с тем в Брюсселе констатировали, что объемы выбросов транспорта и агросектора практически не изменились с 2005 года, несмотря на резкое снижение выбросов в сфере транспорта вследствие наступления пандемии COVID-19.

Кроме того, ЕК сообщила, что ежегодная выручка от сборов в рамках EU ETS существенно возросла за счет роста цены квот на выбросы и составила EUR14,4 млрд в прошлом году (в 2013 году EU ETS сгенерировала EUR3,2 млрд). При этом 76% средств прошлогодней выручки были или будут направлены на реализацию климатических и энергетических целей ЕС.

Как сообщалось со ссылкой на отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО), концентрация в атмосфере удерживающих тепло парниковых газов в 2020 году достигла нового рекорда, несмотря на временное снижение выбросов во время пандемии коронавируса.

"В 2020 году концентрация углекислого газа (CO2) достигла 413,2 части на миллион, а это 149% доиндустриального уровня. Концентрация метана составила 262%, а закиси азота (N2O) - 123% уровней 1750 года, когда деятельность человека лишь только начала нарушать природное равновесие на Земле", - констатируется в заявлении к бюллетеню ВМО.