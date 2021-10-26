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ЕС готов помочь Молдове преодолеть газовый кризис
15:34 26.10.2021 |
Европейская комиссия готова помочь Молдове преодолеть энергетический кризис, который возник в стране в связи с дефицитом газа и сложными переговорами с "Газпромом".
Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Брюсселе во вторник заявил спикер ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Петер Стано.
"Мы очень серьезно относимся к этому. Вы знаете, насколько сильно ЕС привержен развитию его отношений с Молдовой. Мы, конечно, приняли во внимание заявления "Газпрома" по этому вопросу", - сказал Стано, комментируя энергетический кризис и введение чрезвычайного положения в Молдове.
По его словам, ЕС поддерживает Молдову, оказывая всю доступную техническую и финансовую поддержку, чтобы помочь справиться с нынешним кризисом и определить альтернативы, чтобы диверсифицировать энергетические поставки.
"Вдобавок я могу объявить, что в четверг в Брюсселе состоится встреча высокого уровня, Совет ассоциации Молдова-ЕС. Этот вопрос (поставки газа - Ред.) будет обсужден в рамках этого события и сопутствующих мероприятий. Это будет еще одним поводом выразить нашу поддержку Молдове", - отметил Стано.
Правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Николае Попеску в Киеве заявил, что Украина будет сотрудничать с Молдовой в вопросах газоснабжения.
25 октября Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика, а не у России. Молдовская государственная компания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на миллион кубометров природного газа.
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