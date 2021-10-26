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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дефицит дальнобойщиков в Германии: нужны трудовые мигранты и рост зарплат

08:10 26.10.2021 |

Мир

 

Профессия водителя грузового автотранспорта становится одной из самых востребованных в Европе. Нехватка дальнобойщиков уже привела к острому кризису снабжения в Великобритании, где начались перебои с поставками горючего на автозаправки, продуктов питания в супермаркеты и комплектующих на заводы. Однако со схожими проблемами в обозримом будущем может столкнуться и Германия - крупнейшая экономика континента.

В Германии свыше полумиллиона водителей грузовиков

Об этом предупреждает Институт немецкой экономики в Кельне (IW). Его эксперт по рынку труда Александер Бурштедде (Alexander Burstedde) под впечатлением британских событий проанализировал динамику спроса на водителей в Германии, ведь это одна из самых крупных профессиональных групп в стране: за рулем грузовиков сидят в ФРГ свыше 560 тысяч человек.

В начале 2010 года, к моменту окончания всемирного финансово-экономического кризиса, в Германии насчитывалось 10 тысяч вакансий и 50 тысяч безработных дальнобойщиков. "Работодатели могли тогда выбирать себе водителей", - констатирует ученый. Однако всего несколько лет спустя выбирать работодателя по своему вкусу могли уже сами водители: в условиях устойчивого экономического подъема спрос на них резко вырос.

В августе 2018 года разрыв между числом вакансий и количеством зарегистрированных в стране безработных дальнобойщиков превысил 21 тысячу и достиг исторического максимума. Александер Бурштедде цитирует в своем исследовании заключение научно-консультативного совета при министерстве транспорта ФРГ (BMVI), который пришел к выводу, что "нехватка водителей для грузовых автоперевозок превратилась в неотложную политическую проблему".

Эта проблема, правда, временно разрешилась во время прошлогоднего кризиса, вызванного пандемией коронавируса и локдаунами, но сейчас, по мере восстановления немецкой экономики, вновь обостряется. По состоянию на сентябрь 2021 года вакансий опять уже на 6,6 тысяч больше, чем зарегистрированных безработных дальнобойщиков, хотя ВВП Германии еще даже не вернулся на докризисный уровень, указывает ученый.

Демографический фактор играет решающую роль: общество стареет

Александер Бурштедде видит основополагающую причину нарастающего дефицита дальнобойщиков в демографическом факторе, в старении населения Германии. Однако этот процесс наблюдается и в других странах Европы, в том числе и в постсоветских - в России и Украине. Поэтому нехватку водителей грузовиков можно считать общеевропейской проблемой.

"В демографической ситуации вокруг водителей грузовиков наглядно отражается общая тенденция на рынке труда Германии", - подчеркивает ученый и указывает на прогноз статистического ведомства ЕС Eurostat, согласно которому население ФРГ в работоспособном возрасте до 2030 года сократится на 6,8%, а без привлечения трудовых мигрантов - даже на 11,2%.

Но в профессиональной группе водителей этот процесс может пойти еще быстрее, поскольку здесь особенно высокий средний возраст, подчеркивается в исследовании. Так, среди тех, что сидит сейчас в Германии за рулем грузовика, 14,5% старше 60 лет, тогда как в целом среди наемных работников доля этой возрастной группы составляет в среднем лишь 9,3%. В то же время становится все труднее заинтересовать этой профессией молодежь. При этом в Германии стали все чаще привлекать к вождению грузовиков женщин.

Дальнобойщики из Восточной Европы пока спасали ситуацию в ФРГ

До сих пор проблему дефицита водителей частично удавалось решать благодаря притоку иностранных кадров, преимущественно из восточноевропейских стран-членов ЕС. Так, доля иностранцев среди немецких дальнобойщиков всего за пять лет, с 2014-го по 2019-й, более чем удвоилась: с 10,9% до 22,8%. Однако "потенциал для трудовой миграции из Восточной Европы сокращается", - отмечает Александер Бурштедде. Но Германия в любом случае находится в куда более выгодной ситуации, чем Великобритания: "Брекзит" фактически закрыл британский рынок труда для квалифицированных кадров из стран ЕС, в том числе для водителей грузовиков или бензовозов.

Так как же решать проблему? Железная дорога в обозримом будущем не сможет взять на себя значительные объемы нынешних грузовых автоперевозок, цитирует Александер Бурштедде заключение научно-консультативного совета при BMVI, а автономное вождение автомобилей еще не готово к широкому внедрению. Вывод ученого: "Единственное, что остается - повышать привлекательность профессии водителя грузовика для молодых и старых".

Предлагать конкретные меры не входило в задачи исследования института IW. Однако нетрудно предположить, что имеются в виду, прежде всего, повышение зарплат и улучшение условий труда. Впрочем, автор указывает, что "ненадежные перспективы занятости не очень-то способствуют привлекательности этой профессии". Имеется в виду та легкость и скорость, с которой работодатели во время кризисов увольняют дальнобойщиков. Впредь фирмам, видимо, придется предоставлять более надежные рабочие места представителям этой профессии. Ведь квалифицированные водители грузовиков будут в дефиците.

По материалам: Deutsche Welle
 

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