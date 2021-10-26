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Президент Турции отказался от намерения выслать послов западных стран
21:54 25.10.2021 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от намерения объявить послов нескольких западных государств персонами нон грата. Главы диппредставительств "пошли на попятный" и "будут осторожнее в заявлениях", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре вечером в понедельник, 25 октября.
Он добавил, что прежние заявления послов были направлены "против Турции и ее суверенитета", и заверил, что в планы Анкары не входило разжигание кризиса.
Ранее в тот же день посольства десяти западных государств распространили в Twitter заявление, в котором указали, что, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, не намереваются вмешиваться во внутренние дела Турции.
Конфликт вокруг заявления западных дипломатов
23 октября Эрдоган пригрозил объявить персонами нон грата послов Германии, Франции, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, США, Канады и Новой Зеландии, которые призвали Турцию освободить заключенного в тюрьму турецкого бизнесмена, правозащитника, филантропа, основателя культурного фонда Османа Кавалу. Турецкий президент заявил, что дал МИД своей страны указание сделать это "как можно скорее".
Эрдоган обвинил дипломатов в "непристойности" и заявил, что "они должны уехать отсюда, если они не понимают Турцию". В международной дипломатии присвоение такой классификации, как "персона нон грата", обычно сопровождается высылкой, но конкретных сроков глава турецкого государства не назвал.
В начале прошлой недели главы дипмиссий десяти государств в совместном обращении призвали Турцию освободить Кавалу, который уже четыре года находится в тюрьме без обвинительного приговора.
Дело Османа Кавалы
Первоначально правозащитник был арестован по обвинению в финансировании и организации антиправительственных протестов в стамбульском парке Гези в 2013 году. В феврале 2020 года суд оправдал его по этому обвинению. В тот же день прокуратура выдала новый ордер на его арест, заявив о его возможном участии в попытке госпереворота в Турции и свержения Эрдогана, а также в шпионской деятельности в июле 2016 года.
В январе 2021 года апелляционный суд отменил первый оправдательный приговор. Если Осман Кавала будет осужден по обвинению в шпионаже, ему грозит пожизненное заключение. Следующее судебное заседание по его делу назначено на 26 ноября.
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