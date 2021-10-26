9 стран ЕС выступили против реформы энергорынка на фоне скачка цен на энергоносители

Девять стран Европейского Союза, в том числе Германия, объединили усилия, чтобы заявить, что не поддержат реформу рынка электроэнергии перед экстренным совещанием министров энергетики блока во вторник в Люксембурге.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет AP.

Лидеры ЕС признали энергетический кризис, который влияет на счета потребителей и бизнес, но создать общий ответ в 27 странах-членах для преодоления его влияния оказывается проблематично.

Поскольку ожидается, что подорожание энергоносителей продлится как минимум до весны, страны-члены согласились на прошлой неделе о том, что для преодоления краткосрочных последствий должен быть употреблен ряд мер, предложенных Еврокомиссией, включая отсрочки платежей за счета и сокращения налогов.

Но возник разрыв между странами, которые призывают к основательной реформе энергетического рынка блока, среди которых Франция и Испания, и теми, кто считает, что кризис является лишь временным и не требует радикальных изменений на рынке.

"Поскольку скачки цен вызывают глобальные двигатели, мы должны быть очень осторожными, прежде чем вмешиваться в дизайн внутренних энергетических рынков", - говорится в декларации девяти стран, опубликованной в понедельник.

Люксембург, Австрия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия и Нидерланды заявили, что прозрачные и конкурентные рынки являются гарантией конкурентоспособных цен для конечных потребителей.

"Нам нужен хорошо интегрированный энергетический рынок ЕС, который функционирует на основе рыночных механизмов и хороших взаимосвязей как часть решения для усиления устойчивости к ценовым потрясениям", - сказали они.

Основной причиной резкого роста цен является увеличение мирового спроса на энергию, в том числе на газ. По словам чиновников ЕС, с начала года цены на газ выросли более чем на 170%.

Среди предложений Испании - идея создания общих закупок запасов газа. В настоящее время ЕС сильно зависит от импортного газа, преимущественно из России.