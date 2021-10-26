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9 стран ЕС выступили против реформы энергорынка на фоне скачка цен на энергоносители
21:41 25.10.2021 |
Девять стран Европейского Союза, в том числе Германия, объединили усилия, чтобы заявить, что не поддержат реформу рынка электроэнергии перед экстренным совещанием министров энергетики блока во вторник в Люксембурге.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет AP.
Лидеры ЕС признали энергетический кризис, который влияет на счета потребителей и бизнес, но создать общий ответ в 27 странах-членах для преодоления его влияния оказывается проблематично.
Поскольку ожидается, что подорожание энергоносителей продлится как минимум до весны, страны-члены согласились на прошлой неделе о том, что для преодоления краткосрочных последствий должен быть употреблен ряд мер, предложенных Еврокомиссией, включая отсрочки платежей за счета и сокращения налогов.
Но возник разрыв между странами, которые призывают к основательной реформе энергетического рынка блока, среди которых Франция и Испания, и теми, кто считает, что кризис является лишь временным и не требует радикальных изменений на рынке.
"Поскольку скачки цен вызывают глобальные двигатели, мы должны быть очень осторожными, прежде чем вмешиваться в дизайн внутренних энергетических рынков", - говорится в декларации девяти стран, опубликованной в понедельник.
Люксембург, Австрия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия и Нидерланды заявили, что прозрачные и конкурентные рынки являются гарантией конкурентоспособных цен для конечных потребителей.
"Нам нужен хорошо интегрированный энергетический рынок ЕС, который функционирует на основе рыночных механизмов и хороших взаимосвязей как часть решения для усиления устойчивости к ценовым потрясениям", - сказали они.
Основной причиной резкого роста цен является увеличение мирового спроса на энергию, в том числе на газ. По словам чиновников ЕС, с начала года цены на газ выросли более чем на 170%.
Среди предложений Испании - идея создания общих закупок запасов газа. В настоящее время ЕС сильно зависит от импортного газа, преимущественно из России.
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