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НАТО опубликовало первую стратегию в области ИИ
15:51 25.10.2021 |
Североатлантический альянс опубликовал свою первую стратегию в области искусственного интеллекта, устанавливающую стандарты ответственного использования технологий ИИ в соответствии с международным правом и ценностями НАТО.
Как пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе, новая стратегия, охватывающая анализ данных, изображений и киберзащиту, была сформирована в ответ на гонку авторитарных режимов в области разработки новых технологий - от искусственного интеллекта до автономных систем.
Альянс также планирует создать фонд на «будущую защиту», куда инвестирует $1 млрд.
Стратегия НАТО в области ИИ акцентирует необходимость сотрудничества членов альянса в любой сфере, затрагивающей использование искусственного интеллекта для обеспечения трансатлантической защиты и безопасности. Документ также приводит принципы ответственного использования ИИ, в том числе соответствие технологий национальному и международному праву, использование их исключительно по предназначению и пр.
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