НАТО опубликовало первую стратегию в области ИИ

Североатлантический альянс опубликовал свою первую стратегию в области искусственного интеллекта, устанавливающую стандарты ответственного использования технологий ИИ в соответствии с международным правом и ценностями НАТО.

Как пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе, новая стратегия, охватывающая анализ данных, изображений и киберзащиту, была сформирована в ответ на гонку авторитарных режимов в области разработки новых технологий - от искусственного интеллекта до автономных систем.

Альянс также планирует создать фонд на «будущую защиту», куда инвестирует $1 млрд.

Стратегия НАТО в области ИИ акцентирует необходимость сотрудничества членов альянса в любой сфере, затрагивающей использование искусственного интеллекта для обеспечения трансатлантической защиты и безопасности. Документ также приводит принципы ответственного использования ИИ, в том числе соответствие технологий национальному и международному праву, использование их исключительно по предназначению и пр.