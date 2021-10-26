Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Немецкий парламент возглавит женщина

09:20 25.10.2021 |

Мир

 

То, что председателем бундестага станет женщина, не было сюрпризом. Сюрпризом стала кандидатура той, кто, вероятно, заменит на этом посту опытного политика Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble). Традиционно самая сильная фракция в парламенте предлагает кандидата на этот пост. Шойбле может сменить Бербель Бас (Bärbel Bas) - малоизвестная политик, социал-демократ, занимающаяся вопросами здравоохранения. Замглавы фракции социал-демократов в бундестаге Бас, скорее всего, будет избрана на пост главы бундестага на учредительном заседании во вторник, 26 октября.

Женщина на одном из ключевых политических постов

Социал-демократы не хотят и, очевидно, не могут допустить того, чтобы три самых высоких государственных поста занимали мужчины. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) - "номер один" в стране. Председатель бундестага - "номер два" в этой иерархии. И эту роль, вероятно, будет играть Бербель Бас. И лишь затем по протоколу следует канцлер ФРГ - "номер три" в этом списке. Если правительственная коалиция будет состоять из социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, то этот пост, скорее всего, займет Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Социал-демократка из Дуйсбурга

Бербель Бас уроженка Рурской области, живет в Дуйсбурге. 53-летняя Бас - одна из тех, кто привык к прямолинейности, свойственной людям из региона на западе Германии, в котором когда-то добывали уголь и производили сталь. Бас - фанат дуйсбургской футбольной команды MSV Duisburg и очень любит свои родные места, что охотно подчеркивает во всех интервью.

После того, как Бас окончила среднюю школу, она работала помощницей в бюро, затем экономистом в кассе медицинского страхования и референтом по подбору кадров. Ее политическая карьера началась в СДПГ - партии глубоко укоренившейся в ее родной Рурской области.

С 2009 года Бас является депутатом бундестага, а с 2019 - замглавы фракции социал-демократов в бундестаге. В ее избирательном округе в Дуйсбурге она всегда собирала рекордное количество голосов в пользу социал-демократов. И на прошедших парламентских выборах Бас поддержали 40,35 процента избирателей, почти в два раза больше, чем ее конкурента из Христианско-демократического союза (ХДС).

В интервью DW политолог Клаус Штюве (Klaus Stüwe) из Католического университета Айхштедт-Ингольштадта назвал Бас скорее "левой": "Бас относится к так называемым парламентским левым, это объединение левого крыла социал-демократов в парламентской фракции. Эта группа занимает традиционную позицию социал-демократов и была скептически настроена в отношении социальных реформ бывшего канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder)".

Третья женщина на посту председателя бундестага

Бербель Бас станет третьей женщиной в послевоенной истории Германии на посту председателя бундестага. Ее предшественницы: социал-демократка Аннемари Ренгер (Annemarie Renger), занимавшая этот пост с 1972 по 1976 годы и христианская демократка Рита Зюсмут (Rita Süssmuth), возглавлявшая бундестаг с 1988 по 1998 годы. Им обеим было нелегко занять этот пост, на который всегда претендовали мужчины.

Аннемари Ренгер родилась в 1919 году в Лейпциге, была первой женщиной в мире, которая стояла во главе свободно избранного парламента: "В нашей фракции я сама предложила свою кандидатуру на это пост". После 4 лет успешного пребывания на посту главы бундестага она заявила: "Теперь доказано, это может делать и женщина".

Второй раз женщиной во главе немецкого парламента 25 ноября 1988 стала политик из ХДС Рита Зюссмут. 84-летняя Зюсмут до сих пор борется за то, чтобы в парламенте было больше женщин. Во многих сферах женщинам не доверяют, говорит Зюссмут в интервью газете Augsburger Allgemeinen: "В этом смысле политики действуют со скоростью улитки, ведь ничего не держится так долго, как старая власть".

В вопросе выбора кандидата на пост главы бундестага большую роль предположительно сыграл Олаф Шольц. Сейчас во фракции социал-демократов 42 процента женщин. Шольц все время повторяет, что "женщинам принадлежит половина власти". Он хочет, если возглавит правительство, чтобы половину министерских постов заняли женщины. Поэтому, как поясняет политолог Клаус Штюве, "избрание Бербель Бас неизбежно".

Какое наследие оставил Шойбле

Глава бундестага председательствует на заседаниях парламента, он является хозяином в здании рейхстага и начальником его администрации, представляет парламент за пределами страны. На первый взгляд кажется, что человек на этом посту имеет мало влияния. Но тот, кто по факту является "номером два" в иерархии высших государственных чинов, часто выходит на первые роли в общественном восприятии.

Вольфганг Шойбле - хороший тому пример. 26 октября он произнесет свою прощальную речь на посту главы бундестага. Он один из самых опытных парламентариев. Ни один из членов парламента так долго не заседал в бундестаге, как Шойбле - беспрерывно с 1972 года.

Свой пост главы бундестага Шойбле всегда использовал для того, чтобы подчеркнуть важность парламента в политической жизни и дать новые импульсы укреплению парламентской демократии. На самые важные темы, такие например, как пандемия, он реагировал пламенными речами. В том, что касается регламента выступлений, он даже однажды сделал замечание Меркель, потребовав от канцлера уступить трибуну следующему оратору.

С его авторитетом то и дело приходилось считаться вошедшей в состав парламента четыре года назад правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ): он жестко пресекал выкрики членов ее фракции во время выступления других депутатов на заседаниях парламента, напоминал о том, что в здании необходимо носить маски. "Вольфганг Шойбле являлся политическим тяжеловесом на посту председателя бундестага, - говорит политолог Штюве. - Бербель Бас, в свою очередь, не имеет никакого опыта политического руководства и не является известной фигурой".
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

25.10 Резкий валютный ажиотаж подорвал котировки на межбанке

25.10 Аналитик отметил снижение влияния биткоин-майнеров на рынок

25.10 Депозитные ставки для физлиц 25.10.21

25.10 НБУ утвердил положение о перестраховании у нерезидентов

25.10 Банки сохранили рекордно высокие ожидания роста спроса на бизнес-кредиты - опрос НБУ

25.10 Курс евро 25 октября перешел к снижению к доллару на данных об ухудшении делового климата в Германии

25.10 Фондовые биржи АТР 25 октября закрылись ростом

25.10 НБУ разрешил банкам из БГ при внутренних операциях исключать из расчета норматива кредитного риска 50% общего объема операций

25.10 Справочный курс гривны 25 октября повышен на 2,38 коп до 26,2779 грн/$1

25.10 НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $350 млн

25.10 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 23.10.21

25.10 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.10.21

25.10 Остаток средств на корсчетах банков 25.10.21

25.10 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.10.2021

25.10 Золото дорожает 25 октября на ослаблении курса доллара

• дальше…

25.10 Президент Турции отказался от намерения выслать послов западных стран

25.10 Уголовное дело по факту узурпации власти впервые возбуждено в Молдове

25.10 9 стран ЕС выступили против реформы энергорынка на фоне скачка цен на энергоносители

25.10 НАТО опубликовало первую стратегию в области ИИ

25.10 Турецкая лира обвалилась до нового минимума после угроз Эрдогана выслать послов 10 стран Запада

25.10 Еврокомиссия предоставила Украине транш макрофина на 600 млн евро

25.10 Молдова объявила тендеры на закупку газа с поставкой из Украины и Румынии

25.10 Украина при необходимости продаст Молдове 700 млн кубов газа

25.10 Военные арестовали членов переходного правительства Судана

25.10 Немецкий парламент возглавит женщина

25.10 Разработчиков соцсети Трампа обвинили в незаконном использовании программного кода

25.10 COVID-бизнес Пушилина. Как кремлевский гауляйтер в ОРДО зарабатывает на пандемии коронавируса

25.10 Акции китайской Evergrande выросли на новостях о возобновлении строительства ряда объектов

25.10 США отнесли россиян в перечень «бездомных национальностей»

23.10 Пентагон: В Сирии ликвидирован один из лидеров «Аль-Каиды»

• дальше…

20.10 В Киеве вырастет плата за проезд в транспорте

20.10 Ситуация с коронавирусом самая сложная за время пандемии, но локдауна не будет, – Шмыгаль

13.10 Пассажиров не будут пропускать в поезда без COVID-сертификата или отрицательного теста, – «Укрзализныця»

12.10 Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об «открытом небе»

07.10 Следующий после Разумкова: Когда «слуги» могут взяться за Кличко

06.10 Кабмин увеличил штраф за незаконный вылов рыбы в десятки раз

06.10 Метро на Троещину будут строить в пять этапов

05.10 Украина опустилась на 38 место в мировом рейтинге престижности паспортов

29.09 Преподаватели украинских вузов активно вакцинируются от COVID-19

29.09 Эксперты констатировали увеличение интереса абитуриентов к украинским вузам

29.09 В ЕС обеспокоены злоупотреблением безвизом со стороны Украины и других безвизовых стран - СМИ

28.09 Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

27.09 В водительских правах появятся новые отметки и коды

27.09 В Украине подорожало хранение номерных знаков для авто

24.09 Работа «черных регистраторов». У Кличко пояснили, что произошло с «островами на Оболони»

• дальше…

25.10 Годовщина «Референдума Зеленского»: Почему власть не сделала то, за что проголосовал народ

25.10 Виталий Кулик о том, почему у Зеленского до сих пор не уволили Тарана и еще нескольких министров

25.10 Зачем Левочкина сватают на место Кравчука в ТКГ по Донбассу

25.10 COVID-бизнес Пушилина. Как кремлевский гауляйтер в ОРДО зарабатывает на пандемии коронавируса

25.10 Министерство обороны возглавит Резников, - Бутусов

23.10 Позитив недели. Британия продаст нам ракеты Brimstone

23.10 Совет судей избрал представителей в Этический совет по своей квоте, список будет направлен в ВСП

23.10 Опыт Кучмы и Януковича не научил. Зачем «слугам» новая война со СМИ

23.10 Чиновник с немалыми доходами: Что известно о новом председателе Верховного Суда Всеволоде Князеве

23.10 В Украину прибыла третья партия военной помощи от США

22.10 Шок от новых рейтингов. Когда Офис Зеленского обвинит социологов в продажности

22.10 Недоизгнание Железняка: Зачем в президентском Офисе хотят подружиться с «соросятами»

22.10 ГБР: первый зашквар с фирмами Медведчука и дизелем из России

22.10 Новым главой Верховного суда избран секретарь Большой палаты Князев

22.10 Самонаводящийся Brimstone: Что за ракеты получит Украина от Великобритании

• дальше…

25.10 НАТО опубликовало первую стратегию в области ИИ

25.10 Facebook подала в суд на украинца, который похитил данные 178 млн пользователей

25.10 Французская компания по киберзащите откроет офис в Украине

25.10 Разработчиков соцсети Трампа обвинили в незаконном использовании программного кода

25.10 Дефицит вынудил Mercedes переключиться на более дорогие чипы

23.10 Huawei разрабатывает собственный язык программирования — его представят в 2022 году

23.10 Опубликован список самых дорогих автомобильных марок

22.10 SpaceX провела первые статические огневые испытания вакуумного двигателя на прототипе Starship SN20

22.10 Электромобили и гибриды заняли пятую часть европейского рынка новых авто в III квартале

22.10 «Новая почта» предупреждает о мошенниках, которые прикрываются именем компании

22.10 Первая коммерческая орбитальная станция будет создана к 2027г - Lockheed Martin

22.10 Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину

22.10 Илон Маск построит в Лас-Вегасе автомобильное «метро» с полусотней станций

22.10 BMW улучшила «заряженный» хэтчбек M135i xDrive

22.10 Google резко снижает комиссию в Google Play

• дальше…

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно