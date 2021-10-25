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США отнесли россиян в перечень «бездомных национальностей»
08:06 25.10.2021 |
Государственный департамент США отнес россиян к категории граждан, которая не может получить американскую визу в своей стране.
С информацией об этом "Европейская правда" ознакомилась в соответствующем документе Госдепа.
К категории Homeless Nationalities ("бездомные национальности" - ред.) относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства.
Россиян внесли в этот список с 21 октября.
Также в список входят страны, ситуация в которых не позволяет, с точки зрения США, обрабатывать заявления на получение американской визы из-за сокращения численности сотрудников консульства. Речь идет о таких странах, как Куба, Сирия, Иран, Йемен, Ливия, Сомали, Эритрея, Южный Судан и Венесуэла.
В Госдепе уточнили, что граждане России имеют возможность получить американскую визу в Польше.
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