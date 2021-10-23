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Дельта-плюс: что известно о новой мутации коронавируса?
09:32 23.10.2021 |
Новая мутация коронавируса - AY.4.2, - представляющая собой разновидность уже известного дельта-варианта вируса SARS-CoV-2, была выявлена и в России, рассказал журналистам 21 октября представитель Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Что это за мутация коронавируса и опасна ли она?
Мутацию коронавируса SARS-CoV-2 с классификацией AY.4.2 в Европе называют также дельта-плюс. Впервые ее выявили в Великобритании в июне 2021 года. До сегодняшнего дня большинство случаев заражения ею фиксируются в Соединенном Королевстве. По данным сайта CoV-Lineages, к 22 октября эта мутация дельта-варианта была выявлена уже у 20 000 человек. Однако, учитывая, что в Британии ежедневно регистрируют до 40 000 новых случаев заражения коронавирусом, можно предположить что и число выявленных мутаций дельта-плюс с каждым днем будет расти.
Британский Минздрав полагает, что на долю этой мутации приходится около 6% новых заражений.
В каких странах уже выявлен вариант дельта-плюс?
Другими странами, в которых наблюдается относительно широкое распространение варианта дельта-плюс, являются Дания (230 случаев) и Германия (по данным Института имени Роберта Коха (RKI), 280 случаев). Еще в нескольких европейских странах этот вариант коронавируса выявили, но показатели заражения им там пока не превысили сотню случаев.
Израиль, США, Канада и Япония - единственные государства за пределами Европы, где уже есть люди, инфицировавшиеся мутацией дельта-плюс. Во всех этих странах, как и в России, пока речь идет о единичных случаях заражения. Однако, по словам Камиля Хафизова из Роспотребнадзора, новая мутация может постепенно вытеснить дельта-вариант и в РФ, и во всем мире.
Что опаснее: дельта или дельта-плюс?
Пока нет доказательств того, что новая мутация коронавируса дельта-плюс опаснее дельта-варианта. В обоих случаях тяжелое протекание болезни COVID-19, которую может вызвать коронавирус, грозит, прежде всего, пожилым людям.
Между тем, по оценке британского Минздрава, мутация дельта-плюс на 10% заразнее дельта-варианта. Это - не существенная разница. Для сравнения: варианты альфа и дельта были на 60% заразнее изначального варианта вируса SARS-CoV-2, выявленного в китайском Ухане в 2019 году.
В Германии RKI призывает жителей страны сделать обе прививки от коронавируса, потому что только так, по мнению сотрудников института, можно получить полноценную защиту от всех мутаций дельта-варианта.
Почему в названии варианта AY.4.2 нет буквы греческого алфавита?
Коронавирус под названием дельта-плюс отличается двумя мутациями на шиповидных (спайковых) белках. Эти мутации получили названия A222V и Y145H. Судя по всему, именно с их наличием связано сравнительно несильное повышение уровня заразности у новой разновидности дельта-варианта коронавируса. Между тем такие же мутации на спайковых белках встречались ранее и у других вариантов коронавируса.
Пока возникновение новой мутации коронавируса не вызывает серьезного беспокойства во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Собственное имя эта мутация получит только в случае, если ее сочтут "вызывающей опасения" ("Variant of Concern", VOC) или "вызывающей интерес" ("Variant of Interest", VOI).
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