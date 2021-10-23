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Глава немецких социал-демократов выступил за «Северный поток - 2»
08:58 23.10.2021 |
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) высказался за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". "К сожалению, редко можно выбирать поставщиков на основе симпатий к той или иной политической системе; в этом отношении с нефтью то же самое", - заявил политик в интервью изданию Augsburger Allgemeinen, которое выйдет в свет в субботу, 23 октября.
По словам Вальтера-Борьянса, "независимость обеспечивается не обрывом связей с другими, а путем установления как можно большего их числа с как можно большим числом партнеров". Он подчеркнул, что Германия поддерживает режим европейских санкций в отношении России и выступает за сохранение основополагающих стандартов.
Но в случае с СП-2 речь идет не просто о торговле, а об "инфраструктуре, которая поможет нашей высокоиндустриальной стране осуществить переход на пути к достижению климатической нейтральности", считает сопредседатель СДПГ.
Расхождение с "зелеными" и либералами
В этом вопросе Вальтер-Борьянс явно расходится во мнениях с сопредседательницей партии "Союз-90 / "зеленые" Анналеной Бербок (Annalena Baerbock), которая 20 октября заявила, что выступает против выдачи разрешения на эксплуатацию газопровода.
Между тем, 21 октября в Берлине стартовали переговоры о создании коалиционного правительства с участием СДПГ, "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП), которая также критикует проект газопровода. Одним из ключевых вопросов, которые будут обсуждать возможные партнеры по новой правящей коалиции, станет именно судьба "Северного потока - 2".
Ожидается, что решение о возможности начать эксплуатацию газопровода германский национальный регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) - вынесет к 8 января 2022 года.
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