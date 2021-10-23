Столица Косово Приштина

Косово объявило о высылке двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства РФ в Сербии, обвинив их в подрыве национальной безопасности. Президент Косово Вьоса Османи в посте, выложенном в Facebook в пятницу, 22 октября, сообщила, что она попросила МИД республики объявить двух сотрудников офиса связи РФ в Косово персонами нон грата за их "вредную деятельность, создающую угрозу для национальной безопасности и конституционного порядка". При этом президент не сообщила каких-либо подробностей.

По словам Османи, МИД Косово поручил правоохранительным и компетентным органам выполнить ее решение. Президент подчеркнула, что Республика Косово полна решимости "бороться против вредоносного влияния России и ее пособников в регионе, которые стремятся подорвать наши достижения и достижения США, НАТО и Евросоюза".

Она добавила, что Приштина будет и впредь "тесно сотрудничать с американскими и европейскими союзниками с целью предотвратить усилия, направленные на то, чтобы Косово и соседние страны пострадали от российских амбиций по дестабилизации региона".

Россия не признает решения Приштины

Между тем посольство России в Белграде заявило, что решения администрации Косово о высылке двух российских дипломатов не имеют правовой силы, и Москва сотрудничает по данному вопросу с миссией ООН по делам Косово.

"Не признаем "независимость" Косово, а соответственно и краевое "правительство" и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу", - сказал представитель российской дипмиссии в интервью "Интерфаксу".

Спорный статус Косово в Евросоюзе

Край Косово являлся провинцией Сербии до 2008 года, когда он в одностороннем порядке провозгласил независимость от Белграда. Это произошло после войны 1998-99 годов между сербскими войсками и косовскими сепаратистами, которая закончилась победой косовских повстанцев благодаря поддержке сил НАТО.

Сербия является тесной союзницей России, которая не признает независимости Косово. Независимость Косово не признают также члены ЕС Испания, Словакия, Кипр, Румыния и Греция. Остальные члены Евросоюза, включая Германию, признают Республику Косово в качестве независимого государства.