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Люксембург первым в Европе легализует выращивание и потребление каннабиса
17:21 22.10.2021 |
В Люксембурге взрослым позволят выращивать до четырех растений конопли в собственных садах и домах, что делает его первой страной Европы, которая легализовала выращивание и потребление наркотика.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Объявление правительства Люксембурга в пятницу означает фундаментальные изменения в подходе страны к рекреационному употреблению и выращиванию каннабиса в свете провала запрета на употребление.
Согласно законодательству, люди старше 18 лет смогут на законных основаниях выращивать до четырех растений каннабиса на одно домохозяйство для личного пользования.
Торговля семенами также будет разрешена без каких-либо ограничений по количеству или уровню тетрагидроканнабинола (ТГК), основного психоактивного компонента.
Правительство сказало, что семена можно будет покупать в магазинах, импортировать или покупать в Интернете.
Законодательный запрет на потребление и транспортировку каннабиса или продуктов с каннабиса в общественных местах будет сохраняться, а торговля каннабисом или продуктами каннабиса, кроме семян, как бесплатно, так и за плату, остается запретной.
Однако после смягчения законодательства потребление и перевозка до 3 граммов больше не будет считаться уголовным преступлением, а квалифицироваться как проступок.
Источники в правительстве утверждают, что новый закон был обусловлен желанием либерализовать потребление и выращивание "в собственных четырех стенах".
Этот шаг является первым шагом к более фундаментальному регулированию государством обращения с каннабисом, направленному на то, чтобы удержать пользователей подальше от нелегального рынка.
Общие рамки пересмотра законодательства были согласованы два года назад в коалиционном соглашении между либералами, социал-демократами и зелеными.
Люксембург присоединится к Канаде, Уругваю и 11 штатам США в нарушении конвенции ООН о контроле над наркотическими средствами, которая обязывает страны-подписанты ограничивать "исключительно в медицинских и научных целях производство, производство, экспорт, распределение импорта, торговлю, трудоустройства и владениенаркотиками", включая каннабис.
В Нидерландах, стране, которая ассоциируется с непринужденным отношением к употреблению каннабиса, его рекреационное использование, владение и торговля являються технически незаконными. Страна соблюдает "политику толерантности", или gedoogbeleid, согласно которой рекреационное использование в основном считается ограниченным.
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