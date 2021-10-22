Турция попала в «серый список» группы по борьбе с отмыванием денег

Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) включила Турцию в список стран, за которыми нужно "следить внимательнее". Хотя Анкара в последние годы добилась значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в стране все еще существуют серьезные проблемы в области контроля турецких властей над финансовыми институтами, заявил в четверг, 21 октября, президент FATF Маркус Плайер (Marcus Pleyer).

В частности, Плайер напомнил, что Анкара заявила о своей решимости продолжать усилия по улучшению борьбы с отмыванием денег. Он призвал правительство Турции "выполнить это обязательство".

Анкара назвала решение FATF несправедливым

Турция выразила протест против включения в список FATF. Министерство иностранных дел в Анкаре заявило, что включение в рейтинг является "несправедливым", и перечислило меры, принятые правительством для борьбы с финансовыми преступлениями.

В так называемый "серый список" FATF входят 39 государств. По классификации организации, правительства этих стран прикладывают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Помимо Турции в список добавились Иордания и Мали. В то же время Ботсвана и Маврикий были исключены из рейтинга.

Включение в "серый список" FATF может обернуться потерей имиджа для государств и оказывать сдерживающий эффект на иностранных инвесторов. Решение FATF включить Турцию в список было принято на фоне тяжелого экономического кризиса в стране, продолжающегося обесценивая турецкой лиры и роста инфляции.