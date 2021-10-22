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США провели три успешных теста в рамках разработки гиперзвуковых ракет
21:53 21.10.2021 |
США провели три успешных испытания в рамках разработки гиперзвукового оружия. Испытания прототипов компонентов гиперзвуковых ракет были проведены в среду, 21 октября, военно-морскими силами и сухопутными войсками США на космодроме NASA на острове Уоллопс в штате Виргиния, сообщило министерство обороны Соединенных Штатов.
В сообщении отмечается, что испытания были успешными и они "продемонстрировали передовые гиперзвуковые технологии, возможности и прототипы систем в реалистичной среде их работы". Какие именно компоненты испытывались, не уточняется. Агентство Reuters отмечает, что испытания были проведены в тот день, когда президент США Джо Байден выразил обеспокоенность успехами Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия.
Успехи Китая
Ранее лондонская газета The Financial Times со ссылкой на источники в разведке сообщила, что летом Китай провел два испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд, осуществив запуск так называемой системы "частично-орбитального бомбометания". Собеседники издания отметили, что Китай продемонстрировал успехи, застигшие разведку США врасплох.
Между тем Китай опроверг сообщения СМИ об испытаниях гиперзвуковой ракеты. Это было обычное испытание с целью проверки технологии повторного использования космического аппарата, заявил журналистам 18 октября, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.
В настоящее время Пентагон в рамках одной из своих программ разрабатывает гиперзвуковую ракету Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), получившую название Dark Eagle. Она предназначена для оснащения сухопутных войск и кораблей ВМС США. Развертывание первой американской армейской батареи с гиперзвуковыми ракетами запланировано на 2023 год, а в 2024 году должно начаться оснащение гиперзвуковым оружием боевых кораблей.
Радиус действия разрабатываемых для армии США гиперзвуковых ракет будет составлять более 2775 км. Скорость планирующего гиперзвукового блока будет достигать 17 Махов, то есть 20 875 км/ч.
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