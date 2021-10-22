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Долг в 300 миллиардов долларов: Evergrande отсрочила дефолт
17:37 21.10.2021 |
Китайская компания Evergrande договорилась об отсрочке выплат по бондам в 260 млн долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Китайская строительная компания договорилась о продлении уже просроченной даты выплат по бондам в 260 млн долларов перед Jumbo Fortune Enterprises. Стороны сошлись на отсрочку на три месяца при условии увеличения залога на ним.
Издание отмечает, что глава Evergrande согласился влить личные средства в проект, который является залогом по этому долгу.
В то же время это не означает трехмесячный покой для Evergrande. 20 октября стало известно, что компании не удалось продать 50,1% акций своей "дочки" Evergrande Property Services Group за 2,6 млрд долларов, что бы помогло справиться с долговой нагрузкой.
Но вскоре компания столкнется с датой выплат по другим бондам в 83,5 млн долларов, которую уже переносили в месяц. Невыплата за ними будет означать дефолт компании.
Этот месяц должен был закончиться в октябре, но в Evergrande утверждают, что срок выплат до сих пор не истек.
Компания продолжает работать над соглашениями по кредитным линиям, чтобы избежать дефолта. Сейчас долг Evergrande составляет около 305 млрд долларов.
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