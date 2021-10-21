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Экс-президент США Трамп анонсировал запуск собственной соцсети TRUTH Social
08:45 21.10.2021 |
Бывший президент США Дональд Трамп в среду объявил о предстоящем запуске своей собственной социальной сети TRUTH Social, сообщает The Hill.
"Я создал TRUTH Social и TMTG (Trump Media & Technology Group), чтобы противостоять тирании Больших технологий. Мы живем в мире, где Талибан имеет огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо", - говорится в заявлении Трампа, которое цитирует газета.
Он выразил радость, что скоро сможет публиковать "правду в социальной сети TRUTH". "TMTG была основана с миссией дать голос всем. Я рад, что скоро начну делиться своими мыслями о социальной правде и буду бороться с Большими технологиями. Все спрашивают меня, почему никто не противостоит Большим технологиям? Ну что ж, скоро будем!" - добавил Трамп.
После беспорядков в США 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа.
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