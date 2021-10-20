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ФБР обыскивает в Вашингтоне дом близкого к Путину олигарха Дерипаски
21:45 19.10.2021 |
Агенты Федерального бюро расследований пришли в дом российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне, округ Колумбия.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.
Представитель ФБР сказал, что агентство проводит "правоохранительные действия в доме", но не стал вдаваться в подробности.
Позже представитель бизнесмена Лариса Беляева заявила российским СМИ, что Дерипаска не является собственником домов в США, в которых проводит обыски ФБР.
"ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", - цитирует Беляеву Интерфакс.
Дерипаска - нефтяной магнат-миллиардер, тесно связанный с президентом России Владимиром Путиным. Он был среди двух десятков российских олигархов и чиновников, попавших под санкции Минфина США в апреле 2018 года.
В пресс-релизе, в котором говорилось о введении санкций, указывалось, что Дерипаска находится под следствием по делу об отмывании денег и обвиняется в "угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете".
Дерипаска владеет частью компании "Русал" через свою долю в материнской компании гиганта алюминия En + Group. Вашингтон ранее снял санкции с обеих компаний, но оставил их в отношении Дерипаски.
В обмен на снятие санкций с компаний российский миллиардер согласился сократить свою долю в группе En+, управляющей 48-процентным пакетом "Русала". Позже он объявил о выходе из состава совета директоров "Русала".
Власти США аннулировали визу Дерипаски еще в 2006 году, задолго до включения бизнесмена в "черный список".
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