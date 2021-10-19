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Пророссийского Земана лишат полномочий президента Чехии по состоянию здоровья
22:47 18.10.2021 |
Президент Чехии Милош Земан, который находится в реанимации больше недели, не в состоянии выполнять свои обязанности, а потому его полномочия следует перераспределить.
Об этом заявил в понедельник глава верхней палаты парламента Чехии Милош Вистрчил, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Вистрчил прокомментировал отчет, который он получил из больницы, где находится чешский президент. По его словам, в отчете сказано, что Земан вряд ли сможет вернуться к работе в ближайшие недели.
"По мнению Центрального военного госпиталя, президент Земан в настоящее время не может по состоянию здоровья выполнять любые рабочие обязанности", - сказал Вистрчил.
"По мнению больницы, учитывая характер основного заболевания президента Земана, долгосрочный прогноз состояния его здоровья очень неопределенный, и поэтому возможность его возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как маловероятная", - добавил он.
Вистрчил отметил, что парламенту таким образом необходимо активировать конституционное положение, которое распределяет обязанности президента между другими органами власти. В частности, речь идет и о полномочиях назначения нового премьер-министра после выборов 8-9 октября.
"Нет другого выбора, кроме того, чтобы активировать статью 66 Конституции", - сказал он.
Перераспределение президентских обязанностей потребует согласия обеих палат парламента. Только избранная нижняя палата должна впервые собраться 8 ноября. Это не будет отстранение президента от должности, а лишь временная передача его полномочий.
Земан был доставлен в больницу на следующий день после выборов, на которых его союзник премьер-министр Андрей Бабиш потерпел поражение от группы оппозиционных партий. Они получили большинство мест в нижней палате и стремятся сформировать новое правительство.
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