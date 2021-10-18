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Во Франции запретят паковать в пластик фрукты и овощи
18:19 18.10.2021 |
Франция опубликовала список из около 30 фруктов и овощей, которые нужно будет продавать без пластиковой упаковки с 1 января 2022 года.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.
"Мы используем чрезвычайное количество одноразового пластика в своей повседневной жизни", - говорится в заявлении министерства экономики, экологического перехода и сельского хозяйства. По их оценкам, около 37% фруктов и овощей во Франции упаковываются.
По данным фонда Генриха Белля, упаковка составляет 45,5% французского потребления пластика.
С 1 января в пластиковой упаковке нельзя будет продавать перец, огурцы, помидоры, лук, картофель, морковь, яблоки, груши, сливы, манго, цитрусовые, а также другие фрукты и овощи.
Продавцы продукции критикуют запрет, говоря, что упаковка для пищевых продуктов составляет небольшой процент пластиковой упаковки во Франции.
Они говорят, что переход может быть сложным, поскольку клиенты не хотят, чтобы их продукции касались другие покупатели, а картон не такой крепкий.
Некоторые продукты все еще позволят продавать в пластике, но эта практика будет прекращена до конца июня 2026 года.
Запрет пластиковой упаковки является частью многолетней программы постепенного отказа от пластика во Франции, где в прошлом году запретили пластиковые соломинки, чашки и столовые приборы, а также коробки на вынос из пенополистирола. Одноразовые тарелки, которые используются для потребления блюд в ресторанах быстрого питания, будут запрещены в январе 2023 года.
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