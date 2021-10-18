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Польша построит стену от мигрантов на границе с Беларусью за 350 млн евро
18:14 18.10.2021 |
Польский парламент утвердил план по строительству стены на границе с Беларусью стоимостью 1,6-млрд злотых (350 миллионов евро).
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Польша в августе уже начала строить барьер с колючей проволокой, чтобы не допустить попадание нелегальных мигрантов из Беларуси.
Новый план предусматривает строительство стены, установки камер и датчиков. Решение парламента разрешает строить без публичных тендеров и в случае необходимости экспроприировать частную собственность в обмен на компенсацию.
По данным Пограничной службы Польши, с начала октября зафиксировано более 6000 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 000.
Напомним, от 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляшском и Люблинском воеводствах введено чрезвычайное положение. 1 октября оно было продлено еще на 60 дней.
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