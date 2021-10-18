Британия планирует принять закон, который позволит «исправлять» решения ЕСПЧ

Предстоящий пересмотр Закона Великобритании о правах человека будет включать "механизм" для "исправления" постановлений Европейского суда по правам человека.

Об этом заявил министр юстиции Великобритании Доминик Рааб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы хотим, чтобы последнее слово в толковании законов страны оставалось за Верховным судом, а не за Страсбургским судом", - сказал Рааб.

Министр поставил под сомнение законность Европейского суда выносить решения по внутренним делам в Великобритании, утверждая, что государственные службы, такие как Национальная служба здравоохранения, должны управляться "избранными законодателями", а не "судебным законодательством".

"Я не думаю, что задача Европейского суда в Страсбурге - диктовать вещи... будь наше социальное обеспечение или наши полицейские силы", - сказал он.

Министр также заявил, что британские войска, проходящие службу за границей, подвергаются "опасности" из-за страха судебного иска в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

"Мы выявляем проблемы и стараемся их исправить. Там, где были решения, которые, хотя и должным образом вынесены судами, мы считаем неправильными, парламент должен издать законы, чтобы исправить их", - сказал он.

Великобритания была одной из первых стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о правах человека в 1949 году, и признала юрисдикцию Страсбургского суда с 1966 года.