Финансовые новости
- |
- 18.10.21
- |
- 20:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Британия планирует принять закон, который позволит «исправлять» решения ЕСПЧ
15:38 18.10.2021 |
Предстоящий пересмотр Закона Великобритании о правах человека будет включать "механизм" для "исправления" постановлений Европейского суда по правам человека.
Об этом заявил министр юстиции Великобритании Доминик Рааб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
"Мы хотим, чтобы последнее слово в толковании законов страны оставалось за Верховным судом, а не за Страсбургским судом", - сказал Рааб.
Министр поставил под сомнение законность Европейского суда выносить решения по внутренним делам в Великобритании, утверждая, что государственные службы, такие как Национальная служба здравоохранения, должны управляться "избранными законодателями", а не "судебным законодательством".
"Я не думаю, что задача Европейского суда в Страсбурге - диктовать вещи... будь наше социальное обеспечение или наши полицейские силы", - сказал он.
Министр также заявил, что британские войска, проходящие службу за границей, подвергаются "опасности" из-за страха судебного иска в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.
"Мы выявляем проблемы и стараемся их исправить. Там, где были решения, которые, хотя и должным образом вынесены судами, мы считаем неправильными, парламент должен издать законы, чтобы исправить их", - сказал он.
Великобритания была одной из первых стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о правах человека в 1949 году, и признала юрисдикцию Страсбургского суда с 1966 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ошиблись 108 раз: Почему история с ворами в законе ставит под сомнение другие решения СНБО
ТОП-НОВОСТИ
|Голобородько наоборот. Когда у Зеленского прекратят саботировать конкурс на главу САП
|«Косяк» гражданина РФ Косяка. Что показало задержание мнимого представителя СЦКК
|Визит Нуланд в Москву: Изменит ли он что-то для Украины
|Почему падает доллар, и ждать ли разворота на валютном рынке Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Во Франции запретят паковать в пластик фрукты и овощи
|Польша построит стену от мигрантов на границе с Беларусью за 350 млн евро
|Орбан отказался от плана по покупке земель в Словакии
|Британия планирует принять закон, который позволит «исправлять» решения ЕСПЧ
|США вернулись в Совет ООН по правам человека
|Глава Пентагона посетит Тбилиси и Киев с призывом проводить реформы, необходимые для членства в НАТО
Это интересно
|Microsoft сообщила о крупнейшей из когда-либо зафиксированных DDoS-атак
|Водородный Toyota Mirai установил новый рекорд по дальности хода
|Первый пилотируемый полёт космического корабля Boeing Starliner состоится не ранее конца 2022 года
|«Солнечный» самолёт Airbus Zephyr провёл в воздухе около трёх недель без посадок
|Автономность Mercedes-Benz EQS оказалась на треть хуже заявленной
|Apple впервые завезла в Украину официальную партию Iphone
|Genesis возглавил рейтинг самых высокотехнологичных автомобильных марок