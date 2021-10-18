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США вернулись в Совет ООН по правам человека
15:35 18.10.2021 |
Генассамблея ООН в четверг, 14 октября, проголосовала за возвращение США в Совет ООН по правам человека. Для этого было необходимо простое большинство голосов. США оказались в числе 18 стран, избранных в этот орган. В него, в частности, вошли такие страны, как Литва, Люксембург, Индия, Аргентина, а также Казахстан, Катар, ОАЭ и Эритрея.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты намерены попасть в состав членов Совета по правам человека ООН на срок с 2022 по 2024 год. "Мы смиренно просим все страны-члены ООН о поддержке нашего стремления к возвращению" в Совет, заявил Блинкен 24 февраля.
В то же время он отметил, что новая администрация США частично разделяет критику в адрес Совета, которую высказывало предыдущее правительство под руководством президента Дональда Трампа. В частности, по словам Блинкена, речь идет о предвзятом отношении Совета к Израилю. В то же время США намерены убедиться, что страны-члены Совета соответствуют "высоким стандартам" в области прав человека.
Выход США из Совета ООН по правам человека
Совет ООН по правам человека в 2006 году пришел на смену Комиссии ООН по правам человека, существовавшей с 1946 года. Участниками Совета являются 47 стран, которых избирает Генеральная ассамблея ООН на три года, они не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. У группы восточноевропейских государств в этом органе шесть мест. У Азии и Африки - по 13 мест, у Латинской Америки - восемь и у группы, объединяющей западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль - семь мест. В настоящее время в Совет в числе прочих входят Россия, Китай и Германия.
Каждый член Совета избирается большинством голосов членов Генассамблеи путем прямого тайного голосования. Согласно провозглашенным принципам ООН, члены Совета должны соблюдать высокие стандарты защиты прав человека. Если они будут уличены в массовом и систематическом нарушении прав человека, то их членство в Совете может быть приостановлено двумя третями голосов членов ГА ООН.
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в 2018 году. Трамп раскритиковал этот межправительственный орган за отношение к Израилю и отсутствие реформ.
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