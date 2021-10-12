Исполнительный совет МВФ поддержал Георгиеву, посчитав ее непричастной к нарушениям в Doing Business

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) выразил поддержку директору-распорядителю Кристалине Георгиевой, завершив проверку, связанную с нарушениями при подготовке рейтинга делового климата Doing Business в 2018 году.

"Исполнительный совет посчитал, что представленная информация не содержит убедительных доказательств того, что директор-распорядитель играла неподобающую роль в подготовке отчета Doing Business в 2018 году, когда она была главой Всемирного банка", - говорится в пресс-релизе МВФ.

"Изучив все представленные материалы, исполнительный совет подтверждает свое доверие руководству директора-распорядителя и ее способности эффективно исполнять свои обязанности. Совет уверен в приверженности Георгиевой поддержанию наивысших стандартов управления и объективности в МВФ", - отмечается в сообщении.

Всемирный банк в сентябре объявил, что прекращает публикацию рейтинга делового климата Doing Business из-за обнаруженных грубых нарушений в подготовке предыдущих отчетов. Одновременно ВБ опубликовал 16-страничный отчет юридической фирмы WilmerHale, которая ранее была нанята им для расследования нарушений при подготовке Doing Business по итогам 2017 и 2019 гг. Эти нарушения повлияли, в частности, на рейтинг Китая в обзоре за 2017 г., причем в отчете утверждалось, что во внутреннюю дискуссию о необходимости продвижения КНР вверх в рейтинге, проходившую на фоне обсуждения увеличения капитала самого ВБ (важную роль в котором играл Пекин), была активно вовлечена Георгиева, которая на тот момент была исполнительным директором группы ВБ.

Сама Георгиева отвергала все обвинения. При этом газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что США и Япония, два крупнейших акционера МВФ, выступают за ее уход с поста главы организации, в то время как Франция, Германия, Италия и Великобритания склоняются к тому, что она должна сохранить свой пост, и такой же позиции придерживаются Китай и Россия.

В общей сложности исполнительный совет МВФ, в который входят представители 24 стран, провел восемь заседаний для рассмотрения этого вопроса, в том числе с участием Георгиевой, а также представителей WilmerHale.

Проверка, касающаяся потенциальных нарушений сотрудников ВБ при подготовке рейтинга Doing Business продолжается, говорится в пресс-релизе.