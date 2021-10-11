Китай занял 1-е место в мире по объему прямых инвестиций за рубежом в 2020г

КНР в 2020 году заняла первое место в мире по объему прямых инвестиций за рубежом, свидетельствуют официальные данные.

Китайские компании в прошлом году вложили в экономики других стран $153,7 млрд, что на 12,3% превысило показатель за 2019 год, говорится в совместном отчете министерства торговли, Государственного статистического управления и Государственного управления валютного контроля.

При этом влияние КНР в сфере глобальных прямых инвестиций продолжало расти: в 2020 году на неё пришлось 20,2% общемирового объема.

Инвестиции в государства вдоль "Пояса и пути" увеличились на 20,6% - до $22,54 млрд, приводит данные отчета агентство "Синьхуа".

К концу 2020 года китайскими инвесторами были созданы 45 тыс. предприятий с прямым участием в 189 странах и регионах мира. Совокупный объем прямых нефинансовых исходящих инвестиций КНР достиг $2,58 трлн.

На созданных китайскими компаниями за рубежом предприятиях в прошлом году было занято около 2,18 млн местных жителей, что составляет 60,6% от общей численности их штата.