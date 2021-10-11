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В Польше партия власти сохраняет первенство в рейтингах, но проиграла бы широкому блоку оппозиции
10:55 11.10.2021 |
Правящая партия "Право и справедливость" и их союзники "Солидарная Польша" сохраняют первенство в рейтинге, но оппозиционные силы имеют шанс опередить их, если бы пошли на выборы одним блоком.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet, об этом свидетельствуют результаты соцопроса компании IBRIS на заказ Polsat.
"Объединенных правых" (ПиС и "Солидарную Польшу") поддерживают 34,3% респондентов. С этим показателем они опережают вторую партию в рейтинге на около 13%, хотя и потеряли 2,2% поддержки по сравнению с сентябрьским опросом.
"Гражданскую платформу", возглавляемую Дональдом Туском, поддерживают 21,6% опрошенных - на 1,4% меньше, чем по результатам предыдущего исследования.
На третьей позиции - партия "Польша 2050" Шимона Головни с поддержкой 10,5%, которые тоже потеряли 0,8%. Кроме них, в Сейм прошли бы Конфедерация (8,4%), Левые (8%) и PSL (5,4%).
При этом, рекордное количество респондентов не определились, за кого бы голосовали - 11,7%, почти два процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе.
Респондентов спросили также о выборе в случае, если бы оппозиционные партии шли на выборы одним блоком.
Первым вариантом подали вариант широкой коалиции - с "Гражданской платформой", "Польшей 2050", Левыми и PSL. Такой блок готовы были бы поддержать 41,3%, немного меньше, чем суммарная поддержка каждой отдельной силы. За "Объединенных правых" в таком случае голосовали бы 36,4%, а поддержка "Конфедерации" выросла бы до 9,8%.
Вторым сценарием предложили меньшие объединения: "Гражданской платформы" с Левыми и "Польши 2050" с PSL и "Согласием". Первые в этом случае получили бы 25,8%, вторые - 14%.
Оба таких сценария увеличивают долю респондентов, которые не знают, за кого бы голосовали - до 12,5% и 15,2% соответственно.
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