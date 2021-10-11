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Президент Чехии Милош Земан попал в реанимацию вскоре после поражения премьера Бабиша на выборах
10:32 11.10.2021 |
Президент Чехии Милош Земан находится в реанимации и без сознания вскоре после встречи с проигравшим накануне парламентские выборы премьер-министром Андреем Бабишем.
Земану 77 лет, он много курит, а в прошлом еще и сильно пил. Он передвигается на коляске и страдает сахарным диабетом.
В Центральном военном госпитале Праги сообщили, что у президента осложнения ранее поставленного диагноза, сам этот диагноз там раскрывать отказались. "Точный диагноз нам известен, поэтому мы можем предпринять все необходимые действия, - сказал журналистам врачи президента Миросав Заворал. - Поскольку у меня нет согласия президента на раскрытие его диагноза... я этого сделать не могу, это было бы нарушением закона о конфиденциальности медицинских данных".
Как передает корреспондент Би-би-си в Праге Роб Кэмерон, представители властей Чехии опровергают сообщения многочисленных источников о том, что у Земана асцит - скопление жидкости в брюшной полости, чаще всего являющееся следствием цирроза печени.
По сообщению чешских СМИ, когда президента привезли в госпиталь, охрана придерживала ему голову.
Анализ: вопросы о здоровье президента
Роб Камерон, корреспондент Би-би-си в Праге
В сентябре этого года, когда Земан провел в больнице восемь дней, журналисты обратились за объяснениями к его официальному представителю, часто не выбирающему выражений Иржи Овчачеку. В течение двух дней тот молчал. Наконец, пресс-секретарь президента написал в "Твиттере" следующее: "Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня". Псалом 3".
Будет справедливым заметить, что чешские журналисты, некоторые из которых включены в "черный список" администрации президента, относятся к официальным заявлениям из Пражского дворца с некоторым недоверием.
В течение нескольких недель нам говорили, что сентябрьская госпитализация - плановая, что она необходима для лечения утомления и обезвоживания.
Но на прошлой неделе несколько чешских СМИ, в том числе Чешское радио, общественный вещатель, сообщили со ссылкой на несколько информированных источников, что президент страдает от асцита - скопления жидкости в брюшной полости, что чаще всего происходит вследствие цирроза печени. В течение жизни Земан сильно выпивал.
Овчачек назвал эти сообщения ложью и дезинформацией, которые имеют политические мотивы и вызваны ненавистью к Земану.
Однако опасения людей вряд ли улягутся после появления шокирующих кадров с президентом, которого везут в больницу на носилках - по всей вероятности, в бессознательном состоянии; при этом охрана поддерживает его голову, я рядом с ним находятся его дочь и жена.
Переговоры о новом правительстве
Незадолго до того, как Земана отправили в больницу, утром в воскресенье, Земан встретился в своем замке за городом с премьером Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия ANO к удивлению многих наблюдателей не смогла набрать абсолютное большинство на субботних парламентских выборах. Больше голосов набрала правоцентристская коалиция "Вместе" (Spolu): за нее проголосовали 27,8% избирателей, а за ANO - 27,1%.
Противники Бабиша намерены сформировать правящую коалицию и сместить его с поста премьера. Сам Земан, обещавший голосовать за Бабиша, до выборов говорил, что поручит формирование правительства лидеру крупнейшей партии, а не какому-то объединению из нескольких партий. Это означает, что ANO, несмотря на проигрыш на выборах, могла рассчитывать на то, чтобы остаться у власти.
В воскресенье президент страны намеревался провести переговоры о формировании нового правительства. При этом коалиция "Вместе" объявила, что ведет консультации о создании правящей коалиции с леволиберальной Пиратской партией и центристским движением STAN ("Старосты и независимые"). Вместе все он контролируют 108 из 200 мест в парламенте Чехии.
Коммунистическая партия набрала менее четырех процентов голосов, не преодолев 5-% порог для прохождения партии в парламент.
По данным агентства Рейтер, согласно чешской конституции, в случае если должность президента страны не занята, премьер-министра может назначить нижняя палата парламента.
Скандальные заявления
Земан является президентом Чехии с 2013 года. Поскольку страна является парламентской республикой, фигура президента в ней в основном церемониальная, хотя именно глава государства должен поручать победившей на выборах политической силе создавать правительство.
Милош Земан постоянно обращал на себя внимание заявлениями, идущими вразрез с официальной политикой и Праги, и всего Евросоюза. Он высказывался против санкций в отношении России, говорил, что аннексию Крыма Россией нужно признать свершившимся фактом, ездил в ноябре 2017 года с делегацией бизнесменов в Россию и встречался с Владимиром Путиным. Кроме того, вскоре после британского референдума он предлагал провести референдум о членстве Чехии в ЕС и НАТО - правда, сам при этом заверил, что не хочет выхода страны из Евросоюза.
В реальности внешнеполитический курс Чехии это никак не изменило: президент в парламентской республике не имеет на это полномочий.
В июне этого года Земана подвергли резкой критике, когда он назвал трансгендерных людей "отвратительными".
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