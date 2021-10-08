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Бельгия планирует разрешить четырехдневную рабочую неделю
08:41 08.10.2021 |
Бельгия может перейти на четырехдневную рабочую неделю, поскольку правительство обсуждает более широкие реформы рынка труда.
Об этом заявил представитель бельгийского Министерства экономики и труда, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
"Коронавирусный кризис в корне изменил нашу работу. Идея заключается в том, чтобы предоставить работникам больше гибкости для организации рабочей недели", - сказал он.
Большая гибкость рабочего времени может сократить количество рабочих дней в неделю с пяти до четырех. В бельгийском предложении количество рабочих часов останется неизменным.
Чтобы получить дополнительный выходной, работникам придется работать около 9,5 часов в день, при условии, что полный рабочий день составляет от 38 до 40 часов в неделю.
По словам представителя министерства, среди семипартийного коалиционного правительства Бельгии растет консенсус по этому предложению. После того как федеральное правительство возьмет на себя обязательства, будет составлена более подробная концепция. "В воскресенье или понедельник будет предоставлено больше ясности относительно предложения", - сказал он.
Рамки четырехдневной рабочей недели будут созданы вместе с представителями промышленности и профсоюзов. После этого план может стать бельгийским законом, хотя процесс может занять минимум полгода.
В последние годы дискуссии о сокращении количества рабочих дней в неделе набирают обороты. Масштабный эксперимент по сокращению рабочей недели в Исландии без уменьшения заработной платы, который длился с 2015 по 2019 годы, показал, что производительность остается неизменной, а работники получают меньший стресс и выгорание.
Впрочем, в правительстве Бельгии уточнили, что не намерены делать четырехдневную рабочую неделю обязательной.
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