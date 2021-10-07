Сенат США согласился поднять потолок американского долга, чтобы избежать дефолта

Демократы и республиканцы в Сенате США договорились поднять разрешенный потолок национального долга страны - всего за две недели до того, как этот потолок мог быть пробит. Соединенные Штаты, таким образом, избежали возможного дефолта.

Разногласия по поводу максимальной суммы, которую может заимствовать правительство, - не новость в американской политике. Но нынешний спор по этому поводу между республиканцами и демократами заставил поволноваться финансовые рынки.

В последнее время появились опасения, что США могут объявить дефолт по национальному долгу, что привело бы к катастрофическим последствиям в экономике.

Однако лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщил в четверг, что законодатели договорились поднять потолок долга, и что новый лимит будет действовать до начала декабря.

Договоренность достигнута за две недели до 18 октября - последнего срока, когда можно предотвратить первый в истории США дефолт.

Сейчас национальный долг США составляет 28 трлн долларов.

Временный компромисс, достигнутый сенаторами, еще должен быть одобрен обеими палатами Конгресса, а ближе к декабрю законодатели должны будут вернуться к этому вопросу, чтобы не допустить дефолта.

Если бы США объявили дефолт, это серьезным образом навредило бы кредитному рейтингу страны, ввергло бы мировую финансовую систему в хаос и, возможно, привело бы к рецессии в Соединенных Штатах.

Что такое потолок долга?

Правительство США тратит больше денег, чем собирает в виде налогов, поэтому оно прибегает к заимствованиям, чтобы восполнить дефицит.

Займы производятся через Казначейство США путем выпуска облигаций. Государственные облигации США считаются одними из самых безопасных и надежных вложений в мире.

В 1939 году Конгресс установил совокупный предел или потолок того, сколько долга может накопить правительство.

Этот потолок поднимался более 100 раз, чтобы позволить правительству заимствовать больше. Конгресс в таких случаях часто выступает единым фронтом, и этот вопрос редко становится предметом политического противостояния.

Но на этот раз часть сенаторов от Республиканской партии выразила недовольство по поводу новых крупных расходов, которые демократы пытаются реализовать без поддержки республиканцев.

Демократы утверждали, что повышение потолка долга связано с погашением уже существующих обязательств, а не с оплатой новых, и что политика президента Джо Байдена лишь на 3% увеличила общий долг страны.