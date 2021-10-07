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Турция ратифицировала Парижское соглашение по климату
17:52 07.10.2021 |
Великое национальное собрание Турции (парламент) приняло законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату, сообщило информационное агентство "Анадолу".
Законопроект был принят в преддверии Всемирного климатического форума в Глазго, запланированный на 31 октября - 12 ноября.
Ранее законопроект был одобрен Комитетом по иностранным делам парламента Турции.
Турция была одной из первых стран, подписавших Парижское соглашение в 2016 году, однако долго не принимала решение о его ратификации.
Парижское соглашение - международный договор, принятый в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов.
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