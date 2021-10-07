Австрия введет налог на выбросы углерода в 2022 году

Австрия планирует ввести новый налог на выбросы углерода с середины 2022 года в размере 30 евро за тонну CO2 в год.

Проект масштабной "экосоциальной" реформы озвучил канцлер Курц.

«Реформа призвана изменить экологическое поведение граждан, - пояснили в правительстве. - Чем меньше вредных выбросов в воздухе, тем больше денег в кошельке ".

Налог будет постепенно повышаться и к 2025 году дойдет до 55 евро за тонну CO2 в год.

Жители городов получат "климатический бонус" в размере 100 евро в год, в то время как жители сельских регионов, где нет альтернативы частным автомобилям в виде развитой сети общественного транспорта, могут получить налоговые льготы в размере 200 евро в год на одного взрослого. Так правительство собирается компенсировать им рост цен на бензин, дизельное топливо и мазут.

Реформа также предусматривает снижение ставок корпоративного налога с 25% до 23% и увеличение детских пособий. "Все деньги вернутся людям", - пообещал Курц.

Австрия стремится сократить выбросы CO2 в 2030 году на 36% по сравнению с уровнем 2005 года. После снижения на 2,7% в год в течение 2011-2014 годов выбросы, связанные с энергией CO2, с тех пор увеличились в среднем на 1,3% в год - до 66 млн тонн CO2 в 2019 году.