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Австрия введет налог на выбросы углерода в 2022 году
16:37 07.10.2021 |
Австрия планирует ввести новый налог на выбросы углерода с середины 2022 года в размере 30 евро за тонну CO2 в год.
Проект масштабной "экосоциальной" реформы озвучил канцлер Курц.
«Реформа призвана изменить экологическое поведение граждан, - пояснили в правительстве. - Чем меньше вредных выбросов в воздухе, тем больше денег в кошельке ".
Налог будет постепенно повышаться и к 2025 году дойдет до 55 евро за тонну CO2 в год.
Жители городов получат "климатический бонус" в размере 100 евро в год, в то время как жители сельских регионов, где нет альтернативы частным автомобилям в виде развитой сети общественного транспорта, могут получить налоговые льготы в размере 200 евро в год на одного взрослого. Так правительство собирается компенсировать им рост цен на бензин, дизельное топливо и мазут.
Реформа также предусматривает снижение ставок корпоративного налога с 25% до 23% и увеличение детских пособий. "Все деньги вернутся людям", - пообещал Курц.
Австрия стремится сократить выбросы CO2 в 2030 году на 36% по сравнению с уровнем 2005 года. После снижения на 2,7% в год в течение 2011-2014 годов выбросы, связанные с энергией CO2, с тех пор увеличились в среднем на 1,3% в год - до 66 млн тонн CO2 в 2019 году.
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