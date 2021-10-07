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США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-1B
09:24 07.10.2021 |
Соединенные Штаты перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании две пары стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, сообщило Европейское командование США.
"Бомбардировщики B-1B Lancer, вспомогательное оборудование и персонал из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи с базы ВВС Дайс (штат Техас) прибыли на базу Королевских ВВС Фэрфорд в Англии для выполнения давно запланированной миссии оперативной группы бомбардировщиков", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Европейское командование совместно со Стратегическим командованием США регулярно проводят такие операции с 2018 года с задействованием стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, B-52H Stratofortress и B-2 Spirit.
Миссии стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе позволяют экипажам тренироваться в развертывании на незнакомых аэродромах и взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами для повышения боеготовности, указывается в сообщении.
"Тренируясь и интегрируясь с нашими союзниками и партнерами, мы расширяем нашу способность адаптироваться к вызовам и противостоять противникам на глобальном уровне", - сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.
При этом он подчеркнул, что стратегические бомбардировочные миссии на театрах военных действий в зоне ответственности Командования ВВС США в Европе демонстрируют уникальную способность американских ВВС быстро развертываться и интегрироваться с союзниками по НАТО и партнерами, обеспечивая при этом необходимую подготовку для совместных сил.
При подлете к Великобритании американские бомбардировщики сопровождались истребителями британских Королевских ВВС.
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