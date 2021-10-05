Финансовые новости
- |
- 05.10.21
- |
- 20:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС исключил Сейшелы и еще две страны из черного списка налоговых гаваней
17:34 05.10.2021 |
Европейский Союз изъял Ангилью, Доминику и Сейшельские острова из своего черного списка налоговых гаваней во вторник на фоне критики в связи с появлением расследования Pandora Papers.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Ангилья, Доминика и Сейшельские острова были включены в список, поскольку они не соответствовали критериям прозрачности налогообложения.
Министры финансов ЕС на встрече в Люксембурге одобрили решение об их переносе в "серый список" после того, как они согласились пересмотреть свои налоговые системы.
Черный список ЕС был создан в 2017 году для борьбы с массовым уклонением от уплаты налогов и регулярно обновляется.
Девять "юрисдикций" остаются в списке "некооперативных": Американское Самоа, Фиджи, Гавайи, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.
Ангилья, Доминика и Сейшельские острова сейчас перечислены как места, которые еще не отвечают всем международным налоговым стандартам, но придерживаются принципов надлежащего налогового управления. В этот "серый список" также добавили Коста-Рику, Гонконг, Малайзию, Северную Македонию, Катар и Уругвай. Австралия, Эсватини и Мальдивы были изъяты из него после реформирования их налоговой системы.
Pandora Papers содержат данные о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В расследовании фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из около 100 стран. В расследовании США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Еврокомиссия после обнародования расследования заявила о поддержке большей прозрачности в вопросах налогообложения и международной борьбе с уклонением от налогов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Итоги Трускавца-2. Цемент для «слуг», возвращение Милованова и тет-а-тет с Путиным
|Виталий Портников: Это начало конца популистского проекта
|Приветы из Трускавца: Какие планы у Зеленского на Разумкова и Путина
|Позитив недели. Залужный разрешил вести ответный огонь по оккупантам на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС исключил Сейшелы и еще две страны из черного списка налоговых гаваней
|Макрон и Блинкен встретились в Париже для восстановления доверия между Францией и США после скандала с подлодками
|Парламент Румынии объявил вотум недоверия правительству
|В Германии регулятор требует от «Северного потока-2» гарантий соответствия нормам ЕС
|Дания дала разрешение на запуск «Северного потока-2»
|Парламент Сингапура одобрил закон об «иностранном вмешательстве», власти усилят контроль за соцсетями
Это интересно
|Американцы предлагали туристам переночевать в припаркованных на Манхэттене минивэнах за 100 долларов в сутки
|Amazon представила процессор AZ2 с поддержкой технологии распознавания лиц
|Amazon представила большой смарт-дисплей Echo Show 15, который станет центром умного дома
|ABB разработала самую быструю зарядную станцию для электромобилей
|Власти США и Европы решили совместно поднимать полупроводниковую отрасль и противостоять Китаю
|Новый китайский электрический гиперкар обещает разгон до ста за 1,8 секунды
|AMD намерена к 2025 году в 30 раз увеличить энергоэффективность своих процессоров