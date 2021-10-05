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Макрон и Блинкен встретились в Париже для восстановления доверия между Францией и США после скандала с подлодками
16:37 05.10.2021 |
Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на фоне повысившейся в последние недели напряженности в отношениях между странами, сообщает газета "Паризьен" со ссылкой на Елисейский дворец.
По данным администрации Макрона, цель встречи - восстановление доверия в отношениях с Вашингтоном.
По словам американского официального лица, чьи слова приводит издание, существует "общее согласие с тем, что у нас есть возможность углубления и укрепления сотрудничества" между странами, но "предстоит проделать трудную работу по определению конкретных решений". Отмечается, что эти вопросы будут обсуждаться Макроном и президентом США Джо Байденом на их двусторонней встрече, запланированной на конец октября 2021 года.
Отношения между Парижем, Вашингтоном, Лондоном и Канберрой осложнились после того, как стало известно о закулисном заключении тройственного союза между Австралией, Великобританией и США в сфере обороны и безопасности, одним из ключевых пунктов которого стал отказ австралийских властей от контракта на поставку ВМС Австралии подлодок, произведенных во Франции.
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