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Парламент Румынии объявил вотум недоверия правительству
16:34 05.10.2021 |
Парламент Румынии во вторник проголосовал за вотум недоверия правительству премьер-министра Флорина Кыцу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.
Голосование за вотум недоверия инициировала оппозиционная Социал-демократическая партия (PSD). Решение поддержал 281 депутат, тогда как минимально были необходимы 234 голоса.
За вотум не голосовали центристская USR Plus, которая вышла из коалиции, а также партия UDMR, которая выражает интересы венгерского меньшинства.
Министры USR Plus ушли в отставку в начале сентября после того, как Кыцу уволил их министра юстиции из-за спора о фонде регионального развития, и заявили, что коалиция может продолжать действовать с другим премьер-министром.
Кицу поддержала Либеральная партия, его также поддерживает президент Йоханнис.
Лидер PSD Марсель Чолаку ранее заявлял, что его партия целью требовать досрочные выборы. Однако внеочередные выборы маловероятны - для них нужно, чтобы парламент последовательно отклонил два предложенных состава правительства в течение 60 дней.
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