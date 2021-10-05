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США призывают обеспечить задержанному Саакашвили справедливое обращение - Госдеп
22:59 04.10.2021 |
Вашингтон призывает продемонстрировать справедливое отношение к задержанному в Грузии экс-президенту страны Михаилу Саакашвили и внимательно следит за ситуацией, заявил в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс.
"Мы осведомлены о задержании Саакашвили, и мы пристально следим за развитием событий", - сказал Прайс.
"Мы призываем власти Грузии убедиться в том, что Саакашвили обеспечивают справедливое обращение в соответствии с грузинским законодательством, а также с международными обязательствами Грузии в области прав человека", - подчеркнул представитель Госдепа.
Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.
Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Саакашвили ранее объявил голодовку и заявил, что не намерен прекращать ее ни при каких условиях.
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