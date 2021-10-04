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Британия планирует полностью перейти на «зеленую» электроэнергию к 2035 году
17:29 04.10.2021 |
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит на этой неделе, что к 2035 году вся электроэнергия в стране будет поступать из возобновляемых источников.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.
Премьер выступит с речью на конференции, чтобы выразить приверженность планам значительно увеличить инвестиции в возобновляемые источники и ядерную энергию, поскольку Великобритания сталкивается с кризисом, вызванным ростом цен на газ.
Возобновляемые источники энергии обеспечили 43% потребности Великобритании в электроэнергии в прошлом году, а на газ, нефть и уголь пришлось около 40%. Остальные потребности были заполнены атомной энергией.
Новая цель потребует значительного роста не только морской ветроэнергетики, но и ядерных мощностей, чтобы обеспечить "базовую нагрузку" электроэнергии и справиться с переменным спросом и предложением. Это будет означать минимум четырехкратное увеличение поступлений энергии от морских ветровых станций по сравнению с нынешним уровнем в течение ближайшего десятилетия.
"Решение проблемы стоимости электроэнергии является одной из долгосрочных задач, которые должно решать правительство. Мы должны вернуться в атомную энергетику, мы должны увеличить производство чистой энергии. Это снизит стоимость энергии и стоимость транспорта", - сказал Джонсон на прошлой неделе.
Джонсон планирует заявить, что вложения в возобновляемые источники энергии защитят потребителей от колебаний цен на газ и снизят счета в долгосрочной перспективе. Министры также изучают предложения по снижению налогов и сборов на счета за электроэнергию и переносят их на бытовой газ, чтобы побудить потребителей вкладывать средства в электрические тепловые насосы.
Джонсон уже пообещал увеличить объемы производства ветровой энергии в Великобритании с 10 ГВт электроэнергии в год - этого достаточно для снабжения десяти миллионов домов - до 40 ГВт к концу десятилетия.
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