КНДР восстановила связь с Южной Кореей по военной линии

Южная Корея и КНДР в ночь на понедельник восстановили каналы связи, отключенные около двух месяцев назад из-за протеста Пхеньяна против ежегодных совместных военных учений Южной Кореи и США.

Как отмечает агентство Yonhap, этот шаг повышает надежды на возобновление межкорейского диалога, который зашел в тупик на фоне затянувшихся переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы рассматриваем восстановление линий связи в качестве основы для возвращения отношений между двумя Кореями в нормальное русло", - говорится в заявлении южнокорейского министерства объединения.

Как сообщают южнокорейские СМИ, на прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на заседании парламента, что намерен восстановить трансграничные линии связи, чтобы "реализовать ожидания и желания всей нации".