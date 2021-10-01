Бундестаг ХХ созыва: моложе, больше женщин и мигрантов

В зале пленарных заседаний устанавливают дополнительно 26 синих кресел - численный состав бундестага, избранного 26 сентября, увеличился до 735 депутатов. Почему? Если с учетом одномандатников какая-либо партия получает больше мест в парламенте, чем ей причитается по партийным спискам, то другим партиям полагается компенсация - им добавляют мандатов до восстановления "списочного" баланса.

Но увеличение численности - не единственное отличие бундестага ХХ созыва: он стал заметно моложе, среди депутатов больше женщин и парламентариев-мигрантов, впервые в его составе будут две трансгендерные женщины. Обе были избраны по партийным спискам партии "Союз-90"/"зеленые".

Бундестаг помолодел

Среди "зеленых" депутатов и два самых молодых. Эмилии Фестер (Emilia Fester) из Гамбурга и Никласу Вагенеру (Niklas Wagener) из Ашаффенбурга по 23 года. А средний возраст депутата в новом составе бундестага снизился до 47 с половиной лет.

Самое большое пополнение - во фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая заняла первое место на выборах 26 сентября, увеличив своей результат по сравнению с 2017 годом на 5,2 процентных пункта - до 25,7%. Почти четверть из 206 депутатов этой фракции - представители молодежной организации СДПГ, для которых были зарезервированы места в верхних, проходных частях партийных списков.

В бундестаге еще никогда не было так много депутатов моложе 30 лет (6%) и в возрасте от 30 до 39 лет (19%). Правда, самая многочисленная группа, как и в предыдущих легислатурных периодах - парламентарии зрелого возраста от 50 до 59 лет (32%).

Самый пожилой депутат - сопредседатель фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд (Alexander Gauland) - 80 лет. По 79 лет его коллеге по фракции Альбрехту Глазеру (Albrecht Glaser) и патриарху немецких консерваторов Вольфгангу Шойбле (Wolfgang Schäuble), который был спикером бундестага ХIХ созыва.

Шойбле удерживает и беспрецедентный рекорд по продолжительности депутатского срока - 49 лет!

Женскую долю портят консерваторы

Доля женщин выше всего у "зеленых" и посткоммунистов из Левой партии. В обеих фракциях их больше половины. Но в целом, считает "зеленая" Клаудиа Рот (Claudia Roth), заместительница Шойбле, женщин в бундестаге должно быть больше. "Хорошо, что их доля немного возросла после этих выборов (с 31% до 35% депутатов - Ред.), - заявила Рот, - но это вовсе не повод ликовать".

Женскую статистику портят консерваторы, либералы и - сильнее всего - правые популисты, во фракции которых только 13% женщин.

Преобладание мужчин в депутатском корпусе, по словам Клаудии Рот, приводит к тому, что "на политику смотрят с мужской точки зрения". Рот выступает за принятие закона, который бы гарантировал женщинам равное с мужчинами представительство в высшем органе законодательной власти.

Больше чем каждый десятый депутат - с мигрантским бэкграундом

Шире, чем когда-либо в истории Германии, в бундестаге теперь представлены люди с мигрантским бэкграундом - те, которые либо сами, либо их родители не были гражданами ФРГ с момента рождения. К этой категории относятся 83 депутата, то есть больше чем каждый десятый - 11,3%.

Свой одномандатный округ в восточногерманском городе Галле смог отстоять уроженец Сенегала, социал-демократ Карамба Диаби (Karamba Diaby). Его коллега по партии Арманд Цорн (Armand Zorn) обошел всех своих конкурентов в одномандатном округе финансовой столицы Германии Франкфурте-на-Майне.

Себя самого Цорн называет "типичным франкфуртцем", имея в виду, что более половины жителей этого города родились не в нем. Сам он родился в Камеруне, там ходил в начальную школу, а в Германии оказался только в 2000 году, причем ни слова не зная по-немецки.

Реем Алаби-Радован (Reem Alabali-Radovan) - также новенькая во фракции СДПГ - родилась в 1990 году в Москве, в семье выходцев из Ирака. В Германию попала в возрасте шести лет, ходила здесь в школу, потом окончила Свободный университет в Берлине. В бундестаг избиралась от социал-демократов федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, где еще ребенком первое время жила в лагере для беженцев.

Первая чернокожая женщина и первая сибирячка в бундестаге

Авет Тесваезус (Awet Tesfaiesus) - первая чернокожая женщина в составе бундестага и фракции "зеленых". Она родилась в 1974 году в Эритрее. Десять лет спустя семья бежала из страны, охваченной гражданской войной, оказалась в Германии, где получила право на убежище.

Авет Тесваезус долго не решалась принять немецкое гражданство. "Мне было трудно называть себя немкой в то время, когда мое окружение во мне немку не видело", - говорит она. Баллотироваться в бундестаг ее побудил расистский теракт в Ханау в феврале 2020 года, жертвами которого стали девять мигрантов.

Среди новеньких в бундестаге также сибирячка Натали Павлик (Natalie Pawlik), пополнившая ряды фракции социал-демократов. Она из семьи российских немцев-переселенцев, в Германии оказалась в шестилетнем возрасте.

"Будучи дочкой мигрантов, я на себе узнала, как тяжело в этом обществе тому, для кого немецкий только "второй родной язык", а у родителей нет средств на репетиторов, уроки музыки или верховой езды. Моя биография все время была для меня стимулом сделать это общество справедливее и лучше", - пишет Павлик на своей странице в интернете.

В процентном отношении больше всего депутатов с мигрантским бэкграундом - во фракции Левой партии (28,2%), у "зеленых" их 13,6%, среди либералов - 5,4%, а меньше всего - во фракции ХДС/ХСС (4,6%).

И один в поле воин

В новом составе бундестага, как и в прежнем, шесть парламентских фракций. Но теперь, после перерыва в шесть с лишним десятилетий, в немецком парламенте - пусть только и одним депутатом - представлена еще и партия датского меньшинства в Германии "Союз избирателей Южного Шлезвига" (СИЮШ), созданного еще в 1948 году по распоряжению британских оккупационных властей.

Для этого союза как партии, представляющей интересы национального меньшинства, не действует пятипроцентный парламентский барьер, достаточно набрать на выборах столько голосов, чтобы хватило хотя бы на один мандат. Вот он и достался Штефану Зайдлеру (Stefan Seidler) из Фленсбурга.

В бундестаге нового созыва он намерен отстаивать три политические цели: добиваться большего учета экономических интересов своего региона на северной оконечности Германии, продвигать в политическом Берлине такие скандинавские ценности, как доверие, уважение и равенство, а также быть рупором представителей своего национального меньшинства.