Польша продлила чрезвычайное положение на границе с Беларусью на два месяца

Сейм Польши в четверг вечером согласился продлить чрезвычайное положение на 60 дней в приграничных районах с Беларусью на фоне миграционного кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

За продление действия чрезвычайного положения проголосовали 237 депутатов, 179 были против, 31 воздержался.

"Мы считаем абсолютно неприемлемыми все провокационные и опасные действия белорусских служб против польских офицеров и солдат, которые вызывают инциденты на границе", - заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, представляя ходатайство президента о продлении чрезвычайного положения.

Солох отметил, что "по мнению президента и Совета министров, причины введения чрезвычайного положения не прекратились, и дальнейшее противодействие этим причинам возможно только путем продолжения его действия".

Чрезвычайное положение действует со 2 сентября в пограничной зоне с Беларусью в части Любельского и Подляского воеводств. Сначала оно было введено на 30 дней указом президента, выданным по просьбе правительства.

Польша обвиняет режим в Беларуси в умышленном направлении мигрантов к ее границам, чтобы спровоцировать нестабильность.

Как сообщалось, за 28 сентября польская пограничники зафиксировали рекордное количество попыток мигрантов нелегально пересечь границу Польши из Беларуси.

В то же время, Amnesty International раскритиковала Польшу за обращение с мигрантами на границе с Беларусью.

Неправительственным организациям и СМИ трудно освещать ситуацию с обращением с мигрантами в условиях продолжающегося чрезвычайного положения.

В сентябре стало известно о первых смертях мигрантов на границе, в связи с чем Евросоюз призвал Польшу допустить туда сотрудников агентства Frontex.

Руководство ЕС выразило обеспокоенность из-за тяжелого положения мигрантов, застрявших на польско-белорусской границе, и призвал Варшаву защитить человеческие жизни.