Власти США и Европы решили совместно поднимать полупроводниковую отрасль и противостоять Китаю

Страны Европы и США сталкиваются со схожими проблемами в сфере IT, поэтому появление нового совещательного органа должно способствовать ускорению их решения. В частности, созданный только что Совет по торговле и технологиям США и Евросоюза (TTC) будет координировать деятельность по ограничению экспортного контроля, развитию систем искусственного интеллекта и субсидированию полупроводниковой отрасли.

Как отмечает Reuters, власти США и Европы делегировали своих представителей для участия в первом заседании Совета по торговле и технологиям США и Евросоюза, которое прошло в Питтсбурге. С американской стороны в мероприятии приняли участие госсекретарь Энтони Блинкен (Anthony Blinken), министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo), а интересы объединённой Европы представляли комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис (Valdis Dombrovskis) и комиссар по вопросам конференции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager).

Встреча была под угрозой срыва из-за отмены французского контракта на строительство атомных подводных лодок для Австралии на сумму $40 млрд, но заседание всё же состоялось. Стороны выступили с предложением координировать работу на обоих континентах, направленную на противодействие «некоторым нерыночным экономикам, которые подрывают мировую систему торговли». Китай в этом контексте явно не упоминался, но было очевидно, что США и Европа готовы координировать санкционные ограничения в отношении КНР.

Была принята совместная декларация по реализации мер, направленных на решение полупроводникового кризиса. Краткосрочные меры призваны преимущественно устранить перекосы в системе поставок, в долгосрочной перспективе планируется развивать локальное производство и стимулировать профильные разработки. При этом стороны обещают избежать «гонки за субсидиями» среди претендентов на государственную поддержку. Меры стимулирования развития рынка будут выбираться очень тщательно.

Сроки проведения второго заседания Совета не были утверждены, но европейская сторона рассчитывает провести его у себя весной следующего года. Участники мероприятия выразили готовность разработать общие принципы противодействия влиянию крупных корпораций в технологической сфере. Антимонопольные органы США и Европы уже давно имеют вопросы к конкурентной практике лидеров рынка. Единые правила игры, по замыслу авторов инициативы, позволят защитить справедливую конкуренцию. В составе Совета предложено создать десять рабочих групп, каждая из которых будет отвечать за своё направление. Изменение климата, информационная безопасность, злоупотребление технологиями для нарушения прав человека - вот лишь некоторые примеры специализации рабочих групп TTC.